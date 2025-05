Mateusz Cierniak z awansem do Speedway Euro Championship

Cierniak zajął ostatecznie piąte miejsce, a Przyjemski zajął dopiero 16. lokatę. Wielki pech spotkał Przemysława Pawlickiego, który po czterech seriach był o włos od awansu. Jednak w kolejnym swoim występie Polak został wykluczony, co zmusiło go do udziału w biegu dodatkowym. A w nim zanotował defekt, choć był na prowadzeniu i zmagania zakończył z ogromnym rozczarowaniem

Punktacja

1. Dimitri Berge (Francja) 12(1,2,3,3,3) 12 * 2. Michael Jepsen Jensen (Dania) 12 (3,2,3,3,1) * 3. Nazar Parnicki (Ukraina) 11(3,2,1,3,2) * 4. Frederik Jakobsen (Dania) 10 (1,3,2,1,3) + pierwsze miejsce w wyścigu dodatkowym * 5. Mateusz Cierniak (Polska) 10 (3,0,2,2,3) + drugie miejsce w wyścigu dodatkowym * 6. Przemysław Pawlicki (Polska) 10 (2,3,3,2,w) + defekt w wyścigu dodatkowym * 7. Szymon Woźniak (Polska) 10 (3,1,2,2,2) + wykluczenie w wyścigu dodatkowym * 8. Krzysztof Buczkowski (Polska) 8 (2,1,1,1,3) * 9. Marko Lewiszyn (Ukraina) 6 (2,3,0,w,1) * 10. Bartłomiej Kowalski (Polska) 6 (w,1,3,2,d) * 11. Rasmus Jensen (Dania) 6 (1,1,1,3,0) * 12. David Bellego (Francja) 5 (d,3,0,0,2) * 13. Vaclav Milik (Czechy) 5 (2,0,2,1,0) * 14. Norick Bloedorn (Niemcy) 5 (0,2,1,0,2) * 15. Anże Grmek (Słowenia) 3 (1,0,w,1,1) * 16. Wiktor Przyjemski (Polska) 0 (d,d,t,0,0) * 17. Lars Skupień (Polska, lic. niemiecka) 0.