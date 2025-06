Tak głosował powiat puławski. Nawrocki wygrywa z dużą przewagą

Lubelszczyzna w drugiej turze poparła Karola Nawrockiego. Przyszły prezydent wygrał we wszystkich powiatach poza Lublinem. W puławskim, gdzie zdobył ponad 62 proc. głosów, kandydat wskazany przez Prawo i Sprawiedliwość zwyciężył we wszystkich gminach, ale i tak był to szósty najgorszy wyniki w województwie.

Najwyższe poparcie dla Nawrockiego wykazali mieszkańcy gminy Wąwolnica (78,4 proc.), gminy Baranów (75,72 proc.), gminy Markuszów (75,22 proc.) i Żyrzyn (74,89 proc.). Kolejne miejsca zajęły gminy: Kurów (73,02 proc.), Końskowola (69, 92 proc.), gmina wiejska Puławy (66,42 proc.), Janowiec (66,31 proc.), Nałęczów (62,09 proc.) i Kazimierz Dolny (61,23 proc.). Relatywnie najniższe poparcie Karol Nawrocki otrzymał w mieście Puławy (52,10 proc.), które po pierwszej turze odbił z rąk Rafała Trzaskowskiego.

Przypominamy, że dwa tygodnie temu to właśnie kandydat PO dokładnie 16 głosami wygrał w Puławach z drugim wtedy Nawrockim. Tym razem różnica była wyraźnie wyższa, ale na korzyść zwycięzcy wyborów w całym kraju. W Puławach prezydent Warszawy uzyskał w drugiej turze 11 713 głosów, a prezes IPN-u - 12 742, o ponad tysiąc więcej.

W poszczególnych komisjach rekordowe poparcie na Nawrockiego zanotowano w domu ludowym w Bobowiskach w gminie Markuszów (89,14 proc.), w psychiatrycznym zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Celejowie (86,21 proc.), a także w Śniadówce w gminie Baranów (86,01 proc.). W Puławach najwięcej głosów kandydat wskazany przez PiS otrzymał w szpitalu specjalistycznym (64,49 proc.).

Rafałowi Trzaskowskiemu najlepiej poszło natomiast w sanatorium ZNP w Nałęczowie (56 proc.), ZSO nr 1 w Puławach (55,11 proc.) komisji nr 6 w puławskim starostwie (55,07 proc.) oraz w komisji nr 1 w Kazimierzu Dolnym (53,17 proc.).

Frekwencja w drugiej turze wyniosła w powiecie puławskim 71,65 proc. Najwyższe była w gminie Nałęczów (74,97 proc.) i mieście Puławy (72,43 proc.) a najniższa w lokalnym bastionie PiS - w gminie Wąwolnica (67,69 proc.). Do urn w niedzielę, 1 czerwca, poszło łącznie 61 654 mieszkańców powiatu.