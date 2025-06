Tur Milejów nadal trzy punkty przed Ruchem Ryki, wyniki lubelskiej okręgówki

W rozegranej w środku tygodnia 27. kolejce MKS Ruch Ryki przegrał na własnym boisku z Turem Milejów 0:2. To sprawiło, że podopieczni Sebastiana Kozdrója znacząco utrudnili sobie możliwość walki o bezpośredni awans do IV ligi. Lider bez problemów pokonał w niedzielny wieczór Trawenę 5:0 i utrzymał trzy punkty zaliczki nad głównym rywalem.

Liczenie na cud, jakim byłaby strata punktów przez lidera w dwóch ostatnich kolejkach jest bardzo trudne. Dlatego Ruch może powoli skupiać się na przygotowaniu do baraży o grę w IV lidze. W nich wystąpi czterech wicemistrzów klas okręgowych. Oczywiście, może zdarzyć się tak, że któryś z zespołów ostatecznie nie przystąpi do tych spotkań i Ruch, zamiast dwóch, będzie miał tylko jednego przeciwnika do wyeliminowania.

Do rozstrzygnięcia jest też sprawa wyścigu o koronę króla strzelców lubelskiej klasy okręgowej. Ona rozstrzygnie się pomiędzy Arkadiuszem Adamczukiem i Bartłomiejem Bułhakiem. Snajper Polesia ma w tym sezonie na swoim koncie już 42 trafienia.

Bułhak jeszcze niedawno tracił do niego trzy bramki. Jednak w sobotę w Kamionce skompletował hat-trick i dobił do granicy 40 goli w jednych rozgrywkach. Zarówno w przypadku kocczanina, jak i gracza Ruchu te wyniki są imponujące.

– On jest bardzo przywiązany do klubu, widzi, że się rozwijamy i chce być częścią tego projektu. O tym jakim szacunkiem cieszy się w Rykach, świadczy fakt, że jest kapitanem Ruchu. To znakomity piłkarz, który potrafi grać zarówno przodem jak i tyłem do bramki. Wszechstronność to jego największy atut – mówił po jednym z poprzednich meczów o swoim liderze Sebastian Kozdrój, trener Ruchu.

Czy Bułhak może powiększyć jeszcze swój dorobek i dogonić Adamczuka? Ruch w tym sezonie zagra jeszcze w KS Cisowianka Drzewce oraz Wisłą Annopol. Jest to możliwe, chociaż o triumf w klasyfikacji najlepszych strzelców może być trudno. Adamczuka czeka jeszcze spotkanie z LKS Wierzchowiska, który jest już dawno zdegradowany do A klasy i ma najsłabszą defensywę w całej okręgówce.

LKS Kamionka – MKS Ruch Ryki 0:3 (0:2)

Bramki: Bułhak (15, 33, 79).

Kamionka: Boguta – Prażmo (70 Kotliński), Chudzik, Ligęcki (76 Sowa), Białek (75 Furtak), Woliński (50 Bednarczyk), Kisiel, Pikul (57 Kowalski), Cybul, Sikora (68 Nadulski), Kępka (67 Łukasiewicz)

Ruch: Ozóg – Rafeld (70 Piotrowski), Perekladou, Bartosz Woźniak (60 Beczek), Sz. Wasilewski (80 Łukjan), Koźlak, Nastalski, Głodek(46 Kryczka), Piotrowski, J. Wasilewski.

Żółte kartki: Chudzik, Białek, Kisiel, Kotliński – Nastalski, Głodek, Łukjan. Sędziował: Boryca. Widzów: 150.

Pozostałe wyniki

Unia Bełżyce – Polesie Kock 4:3 (Tatara 10, Wójcik 23, Parada 42 z karnego, 59 – Adamczuk 26, 53, Niedziela 90) * Wisła Annopol – LKS Wierzchowiska 6:2 (Kaczanowski 2, Skorupa 2, Kontapka, F. Szczuka – Kurkiewicz, Trawiński) * Garbarnia Kurów – Tarasola Cisy Nałęczów 1:1 (Salasa 81 – Domagalski 37) * KS Cisowianka Drzewce – Sokół Konopnica 6:1 (Darmochwał 20, 27, 90+2, Oziemczuk 40, Kobus 88, Kozak 90+3 – Wójcik 26) * Hetman Gołąb – POM Iskra Piotrowice 1:5 (Skrzypiec 33 – Chodkiewicz 13, Mietlicki 22, Szabłowski 68, Adamczyk 78, Krusiński 90) * Wisła II Puławy – Stal Poniatowa 0:3 (Radziejewski 50, Tkaczyk 72, 81) * Tur Milejów – Trawena Trawniki 5:0 (Leszczyński 3, Cielebąk, Gil)