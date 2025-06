Karol Nawrocki prezydentem Polski. Pierwsze komentarze polityków

Wyniki ze 100 procent komisji w Polsce i na świecie niezbicie wynika, że prezydentem Polski przez 5 najbliższych lat będzie Karol Nawrocki. Na tego kandydata zagłosowało 50,89 proc. wyborców, a jego konkurent Rafał Trzaskowski, wystawiony przez Koalicję Obywatelską zdobył 49,11 proc. głosów.

Karolowi Nawrockiemu zaufało dokładnie 10 606 682 Polek i Polaków. Z kolei Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta widziało 10 237 177 wyborców. Różnica między obydwoma kandydatami to dokładnie 369 505 głosów.

Jak tylko to stało się jasne, w mediach społecznościowych pojawiły się tiumfalne posty polityków i samorządowców. Może nie ma w nich zbyt wielu słów, ale obrazki mówią same za siebie.

>>> Wybory prezydenckie w Lubelskiem. Wyniki z miast, powiatów i gmin <<<

Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, który tuż przed pierwszą turą zachęcał do głosowania na Karola Nawrockiego zamieścił post ze zdjeciem swojego faworyta, informując o jego wygranej.

Ten wpis wywołał wiele komentarzy innych członków PiS z naszego regionu.

"Lubelskie dało radę" - zakomunikował krótko Piotr Błażewicz, przewodniczący Rady Miasta Zamość i szef miejskich struktur PiS.

"Pomimo hejtu, akcji pato celebrytów mamy to! Karol Nawrocki Prezydentem RP" - dopisała triumfalnie była europosłanka Beata Mazurek, która w lutym została prezesem spółki Lubelskie Dworce, a do komentarza z dzisiaj dołączyła ikonkę "łapki" oznaczającej zwycięstwo.

Radość wyraził również Marcin Kulig, dyrektor podleglego marszałkowi WORD w Zamościu.

Swojej satysfakcji z ostatecznego wyniku wyborów nie kryje też Andrzej Szarlip, starosta biłgorajski z ramienia PiS. I zamieścił swoje zdjęcie z Karolem Nawrockim.

Póki co, na profilach lubelskich posłów i zwiazanych z Koalicją Obywatelską samorządowców panuje cisza i oglądać można jedynie posty z niedzieli wieczorem.

Wyniki wyborów komentują już również w mediach społecznościowych politycy, a także partie na swoich profilach.

Kilkanaście minut temu do decyzji Polaków biorących udział w wyborach odniósł się jeszcze urzędujący prezydent Andrzej Duda.

"Panu Prezydentowi-Elektowi dr. Karolowi Nawrockiemu jeszcze raz gratuluję zwycięstwa w wyborach. To był trudny, czasem bolesny ale niezwykle mężny bój o Polskę, o to jak mają być prowadzone sprawy naszej Ojczyzny. Dziękuję za tę heroiczną walkę do ostatniej minuty kampanii! Dziękuję za zwycięstwo Panu, Rodzinie i Współpracownikom! Brawo!" - napisał.

"Zwycięstwo Karola Nawrockiego to nie tylko wygrana jednego człowieka, ale triumf wszystkich Polaków, którzy nie dali się zmanipulować i uwierzyli w Polskę suwerenną! Teraz czeka nas ogromna praca – musimy być czujni, zjednoczeni i gotowi, by bronić tego zwycięstwa" - skomentował Dariusz Matecki, poseł PiS.

"Zwycięstwo Karola Nawrockiego to cios dla tych, którzy chcieli nas sprzedać Brukseli i Berlinowi. Teraz musimy pokazać, że Polska to nie jest pionek w grze wielkich mocarstw" - to zdanie z profilu Suwerennej Polski.

"Prezydentem RP został wybrany człowiek z trudnym życiem i burzliwą młodością, które to przeciwieństwa nie tylko go nie złamały, ale zahartowały i dały siłę. Podobnie było w tej kampanii wyborczej, walec mediów, służb i rządowej propagandy jaki po nim przejechał, był niesamowity. Ustał i wygrał"- napisał z kolei Robert Winnicki, były poseł Konfederacji i były prezes Ruchu Narodowego, który jeszcze dwa dni temu w ogóle kwestionował wybory.