Rozpoczęła się przedmeczowa prezentacja obu drużyn.

Zawodnicy pojadą według II zestawu startowego.

Na próbę toru wyjechali: Jarosław Hampel i Mateusz Cierniak (Motor Lublin) oraz Patryk Dudek i Robert Lambert (For Nature Solutions Apator Toruń).

===

W piątek Motor Lublin miał ogromnego pecha, bo w trakcie próby toru kontuzji nabawił się kapitan Mikkel Michelsen. I chociaz Duńczyk pojawił się w końcu na torze, to nietrudno zgadnąć, że nie czuł się w pełni komfortowo na motocyklu. Szczególnie, że tamto spotkanie nie układało się po jego mysli do samego końca.

W sobotę wystąpił on podczas trzeciego finału Tauron SEC w Łodzi, więc należało się spodziewać, że zobaczymy go również w niedzielę w Lublinie. Decyzja pozostawała w jego rękach. Pewne jest to, że bez niego wicemistrzom Polski byłoby trudno odrobić straty (40:50 w pierwszym meczu) i wygrać z For Nature Solutions Apatorem Toruń.