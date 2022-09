Motor Lublin kontra For Nature Solutions Apator Toruń. Półfinały play-off PGE Ekstraligi w jeden weekend

Obok Zielona-Energia.com Włókniarza Częstochowa to właśnie "Koziołki" są stawiane w roli faworyta do mistrzostwa kraju. W ćwierćfinale lublinianie pokazali siłę rażenia, najpierw pokonując Fogo Unię Leszno na wyjeździe (49:41), a następnie dokańczając dzieła przed własną publicznością (51:39). W obu tych starciach znakomicie spisywał się tercet Mikkel Michelsen (10+2 i 12+1), Jarosław Hampel (11 i 14+1) oraz Dominik Kubera (13+1 i 12). Pozostali pojechali na tyle dobrze, że dołożyli kilka istotnych zdobyczy.

Więcej wybojów w drodze do półfinałów play-off PGE Ekstraligi mieli zawodnicy For Nature Solutions Apatora Toruń. "Anioły" wygrały z Moje Bermudy Stalą Gorzów na własnym terenie (46:44), co dało im potem awans do kolejnej fazy. Przy porażce 39:51 w rewanżu zostali tzw. szczęśliwym przegranym, który pozostał w walce o medale. Sezon zakończył się za to dla Unii oraz Betard Sparty Wrocław – aktualnego mistrza Polski.

Wyróżniającą się postacią toruńskiej drużyny przez cały sezon, a nie tylko w fazie play-off, jest dobrze znany z występów w Motorze Robert Lambert. Brytyjczyk może się pochwalić średnią biegową na poziomie 2.152 punktu. Natomiast w ćwierćfinałach zapisał przy swoim nazwisku 12+1 i 13 punktów.

Warto dodać, że tym razem zawodnicy nie będą mieli zbyt wiele czasu na odpoczynek pomiędzy spotkaniami. W piątek o godz. 18 rozpocznie się konfrontacja Moje Bermudy Stali Gorzów z Zielona-Energia.com Włókniarzem Częstochowa, a o godz. 20.30 For Nature Solutions Apatora Toruń z Motorem Lublin. Natomiast rewanże zaplanowano na niedzielę – godz. 17, Motor kontra Apator; godz. 19.30, Włókniarz kontra Stal.

Mecze rozgrywane o wcześniejszych godzinach będzie można oglądać na antenie Eleven Sports, a te o późniejszych na Canal+ Sport 5. Relacja na żywo z obu starć Motoru Lublin pojawi się także na stronie: dziennikwschodni.pl.

Awizowane składy na piątkowy mecz

Motor Lublin: 1. Mikkel Michelsen, 2. Maksym Drabik, 3. Jarosław Hampel, 4. Fraser Bowes, 5. zastępstwo zawodnika, 6. Mateusz Cierniak, 7. Wiktor Lampart.

For Nature Solutions Apator Toruń: 9. Patryk Dudek, 10. Jack Holder, 11. Paweł Przedpełski, 12. zastępstwo zawodnika, 13. Robert Lambert, 14. Mateusz Affelt, 15. Krzysztof Lewandowski

Awizowane składy na niedzielny mecz

Motor Lublin: 9. Jarosław Hampel, 10. Fraser Bowes, 11. Maksym Drabik, 12. zastępstwo zawodnika, 13. Mikkel Michelsen, 14. Mateusz Cierniak, 15. Wiktor Lampart.

For Nature Solutions Apator Toruń: 1. Patryk Dudek, 2. Jack Holder, 3. Paweł Przedpełski, 4. zastępstwo zawodnika, 5. Robert Lambert, 6. Krzysztof Lewandowski, 7. Mateusz Affelt.