Motor Lublin osłabiony, ale wciąż groźny. Wygrywa na wyjeździe z For Nature Solutions Apatorem Toruń

Pod nieobecność Dominika Kubery pozostali zawodnicy musieli wziąć na siebie większy ciężar. Na ten niemy apel odpowiedział Jarosław Hampel, dla którego początek sezonu był lekką męką. W pierwszej serii doświadczony żużlowiec zdobył dwie „trójki” i był liderem całego zespołu. Najwięcej działo się w trzecim biegu. Tuż po starcie Paweł Przedpełski zderzył się z Mateuszem Cierniakiem, ale ten utrzymał się na motocyklu. Na trzecim okrążeniu błąd popełnił Mikkel Michelsen i upadł. W efekcie triumfowali Jack Holder i wspomniany Przedpełski. Po czterech gonitwach prowadził Motor 13:11.

Świadectwem tego, że byliśmy świadkami bardzo zaciętego spotkania, były wyniki wyścigów w drugiej serii. Maksym Drabik zrehabilitował się za nieudaną inaugurację na Motoarenie i wygrał. W kolejnym biegu najszybszy był Paweł Przedpełski, ale najwięcej działo się za jego plecami. Fraser Bowes, który debiutował w PGE Ekstralidze, poszedł na łokcie z Denisem Zielińskim i wyszedł z tego pojedynku zwycięsko, dowożąc do mety cenny punkt. Serię zdobyciem „trójki” zamknął Mikkel Michelsen, który omijał to miejsce, w którym wcześniej upadł. Było 22:20 dla wicemistrzów Polski.

Każdy punkty w tym starciu był na wagę złota. Patrząc na to, że biegi kończyły się głównie remisami, to każde przechylenie szali w jedną lub w drugą stronę przybliżało do zwycięstwa. W lepszej pozycji byli żółto-biało-niebiescy, którzy w trzeciej serii powiększyli przewagę do 4 punktów (32:28). W ósmym biegu wygrał Mikkel Michelsen, a zaciętą walkę o drugą lokatę stoczyli Paweł Przedpełski i Maksym Drabik. Tym razem lepszy był reprezentant „Aniołów”. Potem „trójki” dowozili Jarosław Hampel i Jack Holder.

Torunianie musieli zacząć na poważnie myśleć o odrabianiu strat, jeśli chcieli obronić w niedzielę swoją twierdzę. Świetną pracę wykonali Robert Lambert i Patryk Dudek – Brytyjczyk bezlitośnie ograł Maksyma Drabika, a „Duzzers” trzymał się cały czas na jego „ogonie”. W następnym biegu najszybszy był Jack Holder, a czwartą serię zamknęli wygraną żużlowcy z Lublina – Mikkel Michelsen odwiózł do płotu Patryka Dudka, a na trzecim miejscu dojechał Maksym Drabik. Było 41:37 dla wicemistrzów kraju, ale wszystko jeszcze mogło się zmienić.

W biegach nominowanych torunian urządzały jedynie zwycięstwa. Po starcie 14. gonitwy na czele znaleźli się Paweł Przedpełski i Patryk Dudek, ale błyskawicznie szyki pokrzyżował im Maksym Drabik, który przemknął obok nich i odjechał daleko poza ich zasięg. W takim układzie goście utrzymali swoją przewagę. Przy stanie 44:40 nie bardzo pachniało już nawet remisem. Górą były „Koziołki” – Mikkel Michelsen pokazał klasę, wygrał i zapisał przy swoim nazwisku w sumie 14 punktów. Trzeci dojechał Jarosław Hampel, który uzbierał łącznie 12 punktów i zanotował swój najlepszy występ w tym sezonie.

===

For Nature Solutions Apator Toruń – Motor Lublin 42:48

Motor: 1. Jarosław Hampel 12 (3,3,2,3,0,1), 2. Fraser Bowes 1+1 (-,1*,-,-,-), 3. Maksym Drabik 10 (0,3,1,2,1,3), 4. zastępstwo zawodnika, 5. Mikkel Michelsen 14 (u,3,3,2,3,3), 6. Wiktor Lampart 6+2 (2*,1,0,1*,2,0), 7. Mateusz Cierniak 5+2 (3,1,0,0,1*).

Apator: 9. Robert Lambert 10+3 (1*,1*,2,1*,3,2), 10. Patryk Dudek 9+2 (2,1*,2,1,2,1*), 11. Jack Holder 13 (2,3,2,3,3,0), 12. zastępstwo zawodnika, 13. Paweł Przedpełski 9+1 (2*,3,2,0,0,2), 14. Karol Żupiński 1 (1,0,0), 15. Denis Zieliński 0 (0,0,0).

---

Bieg po biegu