Orlen Oil Motor Lublin ma nowego kapitana. "Odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu"

Kibice żużla w Polsce odliczają dni do inauguracji nowych rozgrywek. Mistrzowie Polski z Lublina swój pierwszy mecz „odjadą” dopiero 14 kwietnia w Grudziądzu (godz. 16.30).

Domowa inauguracja odbędzie się za to pięć dni później, w piątek 19 kwietnia na stadionie przy Al. Zygmuntowskich zamelduje się ebut.pl Stal Gorzów Wielkopolski. To spotkanie rozpocznie się o godz. 20.30.

– To dla mnie na pewno wielki zaszczyt. Wiem, jaką drużyną jest Orlen Oil Motor Lublin, jakie ma cele sportowe i zawodników w składzie, dlatego traktuję tę nominację jako dużą odpowiedzialność. Zrobię wszystko, by spełnić pokładane we mnie nadzieje. Grupa jest bardzo mocna i każdy ma swoje zadania, ale jeśli tylko, w jakimkolwiek momencie, będę mógł dodatkowo pomóc, na pewno zrobię to z wielką przyjemnością. Reprezentowanie najlepszej ekipy w kraju w roli kapitana, samo w sobie jest wyróżnieniem – mówi Bartosz Zmarzlik.

Do wyborów nowego kapitana doszło przy okazji zgrupowania w chorwackim Gorican. I nie było żadnych wątpliwości, kto powinien przejąć po Hampelu rolę kapitana.

– Najbardziej cieszy mnie to, że chłopcy byli zgodni i wspólnie podjęli tę decyzję. W pełni akceptuję ten wybór. Naszym kapitanem został najbardziej doświadczony w zespole Polak i lider drużyny, najskuteczniejszy zawodnik. Wiemy, w jakiej roli przystępujemy do najbliższego sezonu. Myślę, że mistrz świata w roli kapitana, to odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Pracowałem z Bartoszem w ubiegłym roku, poznałem jego etykę pracy, wiem, jak bardzo zależy mu na drużynie i jestem pewien, że doskonale sprawdzi się w tej roli – wyjaśnia Maciej Kuciapa, trener ekipy z Lublina.