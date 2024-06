Orlen Oil Motor Lublin niczym walec - tym razem wysoko wygrał w Gorzowie

Przed hitem dziewiątej kolejki kibice zastanawiali się czy gospodarze będą w stanie nawiązać równorzędną walkę na swoim torze przeciwko absolutnemu hegemonowi rozgrywek. Po pierwszym biegu fani Stali uwierzyli, że ich ulubieńcy będą w stanie coś wskórać, bo gorzowianie wygrali 4:2.

W gonitwie numer dwa najpierw doszło do bardzo groźnej sytuacji. Jakub Stojanowski stracił panowanie nad motocyklem, który poderwało do góry, a następnie bezwiednie skręcił w kierunku bandy zajeżdżając drogę Bartoszowi Bańborowi. Doszło do paskudnej kraksy, a chwilę później okazało się, że obu zawodnikom nie stało się nic poważnego. Bańbor jeździł dalej, ale Stojanowski nie pojawił się więcej tego dnia na torze.

W powtórce biegu drugiego Motor wygrał 5:1, ale w kolejnym znów doszło do niespodzianki, bo wracający do Gorzowa Zmarzlik w swoim pierwszym niedzielnym występie przywiózł tylko punkt. Bieg czwarty również zakończył się remisem, ale potem przewaga gości zaczęła sukcesywnie rosnąć.

Bardzo emocjonujący był bieg siódmy gdzie Zmarzlik i Bańbor jechali po kolejną podwójną wygraną, ale młody żużlowiec Motoru nagle stracił impet i z drugiego miejsca spadł na ostatnie. W biegu ósmym i dziewiątym Orlen Oil Motor znów wygrał 5:1, a w 10. starcie zwyciężył 4:2 i objął prowadzenie 39:21 zapewniając sobie w tym momencie punkt bonusowy.

Gościom było jednak mało i przed biegami nominowanymi Motor wygrywał 50:28. Dwie ostatnie gonitwy okazały się remisowe i mecz zakończył się zwycięstwem lublinian 56:34. Podziw musi budzić za to wynik dwumeczu – 111:69!

ebut.pl Stal Gorzów – Orlen Oil Motor Lublin 34:56

Stal: 9. Jakub Miśkowiak 3+1 (1,1*,1,-,0) * 10. Szymon Woźniak 10 (3,2,0,3,0,2) * 11. Martin Vaculik 11 (3,1,2,2,3) * 12. Mathias Pollestad 0 (0,0,0,-) * 13. Anders Thomsen 9+1 (3,2,1,1,1,1*) * 14. Oskar Paluch 1 (1,d,0,0) * 15. Jakub Stojanowski 0 (w,-,ns)

Motor: 1. Dominik Kubera 10 (2,1,3,2,2) * 2. Jack Holder 10+1 (2,3,2*,3,-) * 3. Fredrik Lindgren 7+4 (0,2*,2*,2*,1*) * 4. Mateusz Cierniak 7 (1,3,3,0) * 5. Bartosz Zmarzlik 13+1 (1*,3,3,3,3) * 6. Wiktor Przyjemski 6 (3,2,1) * 7. Bartosz Bańbor 3+1 (2*,0,1,0) * 8. Bartosz Jaworski 0.

Bieg po biegu