To była formalność. Orlen Oil Motor Lublin w półfinałach fazy playoff [zdjęcia]

Tydzień temu w Zielonej Górze podopieczni trenera Macieja Kuciapy wygrali 54:35 i w zasadzie już po pierwszym meczu losy awansu były rozstrzygnięte. Tym bardziej, że po tamtym stało się jasne, że ze względu na upadek na torze do Lublina nie zawita jeden z liderów rywali – Jarosław Hampel.

Lublinianie, choć awans mieli w zasadzie w kieszeni, chcieli pokazać licznie zgromadzonej na stadionie przy alejach Zygmuntowskich publiczności dobrą jazdę. I zaczęli ściganie od wygranej 4:2, a potem juniorzy pokonali rywali 5:1. W gonitwie trzeciej „tylko” jeden punkt zdobył Bartosz Zmarzlik, ale trzy oczka przywiózł jego kolega Fredrik Lindgren i lublinianie otworzyli sobie drogę do drugiej efektownej wygranej. Zielonogórzanie próbowali walczyć, ale jedyne na co było ich stać to kilka zremisowanych biegów. Po ósmej gonitwie gospodarze mieli na koncie już 31 punktów, a po biegu 11. prowadzili już 40:26. To nie był jednak koniec, bo na przerwę przed biegami nominowanymi lublinianie zjechali z toru prowadząc 49:29.

Choć losy awansu były już dawno przesądzone w ostatnich dwóch gonitwach trener Maciej Kuciapa zdecydował się na mocną obsadę. Efet? Wygrana 5:1 i 4:2, co sprawiło, że Orlen Oil Motor Lublin wygrał spotkanie 58:32, a dwumecz 112:67.

Orlen Oil Motor Lublin – NovyHotel Falubaz Zielona Góra 58:32 (112:67 w dwumeczu)

Orlen Oil Motor: 9. Dominik Kubera 10+1 (3,2*,2,2,1) * 10. Mateusz Cierniak 10+3 (2,3,1*,2*,2*) * 11. Jack Holder 6+2 (1,1*,1*,3) * 12. Fredrik Lindgren 11+1 (3,2,2,1*,3) * 13. Bartosz Zmarzlik 13 (1,3,3,3,3) * 14. Wiktor Przyjemski 5+1 (3,1*,1) * 15. Bartosz Bańbor 3+1 (2*,0,1) * 16. Bartosz Jaworski 0.

NovyHotel Falubaz: 1. Przemysław Pawlicki 12 (2,0,2,3,3,2) * 2. Michał Curzytek 3+1 (0,1*,0,0,2,0) * 3. Rasmus Jensen 8 (0,3,3,2,0,0) * 4. Jarosław Hampel 0 * 5. Piotr Pawlicki 8 (2,1,0,3,1,1) * 6. Krzysztof Sadurski 1 (1,0,0) * 7. Oskar Hurysz 0 (0,0,0)

Bieg po biegu

1. (67,91) Kubera, Pawlicki, Holder, Jensen 4:2 (4:2)

2. (68,24) Przyjemski, Bańbor, Sadurski, Hurysz 5:1 (9:3)

3. (68,00) Lindgren, Pawlicki, Zmarzlik, Curzytek 4:2 (13:5)

4. (67,66) Jensen, Cierniak, Przyjemski, Sadurski 3:3 (16:8)

5. (67,58) Jensen, Lindgren, Holder, Pawlicki 3:3 (19:11)

6. (68,02) Zmarzlik, Pawlicki, Curzytek, Bańbor 3:3 (22:14)

7. (67,52) Cierniak, Kubera, Pawlicki, Hurysz 5:1 (27:15)

8. (67,51) Zmarzlik, Jensen, Przyjemski, Pawlicki 4:2 (31:17)

9. (67,95) Pawlicki, Kubera, Cierniak, Curzytek 3:3 (34:20)

10. (67,65) Pawlicki, Lindgren, Holder, Sadurski 3:3 (37:23)

11. (68,05) Pawlicki, Kubera, Lindgren, Curzytek 3:3 (40:26)

12. (67,00) Holder, Curzytek, Bańbor, Hurysz 4:2 (44:28)

13. (66,80) Zmarzlik, Cierniak, Pawlicki, Jensen 5:1 (49:29)

14. (67,54) Lindgren, Cierniak, Pawlicki, Curzytek 5:1 (54:30)

15. (67,35) Zmarzlik, Pawlicki, Kubera, Jensen 4:2 (58:32)