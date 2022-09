Żużlowiec Motoru Lublin mistrzem świata juniorów!

Cierniak zdominował tegoroczną rywalizację o tytuł najlepszego żużlowca świata do lat 21. Pochodzący z Tarnowa zawodnik wygrał dwie pierwsze rundy w Pradze i Cardiff i przed ostatnimi zawodami miał 12 punktów przewagi nad drugim w klasyfikacji generalnej Janem Kvechem. Matematyka wskazywała, że w Toruniu 20-latkowi do zapewnienia sobie złotego medalu wystarczył awans do półfinału.

Żużlowiec Motoru ściganie na toruńskiej Motoarenie rozpoczął zgodnie z planem od dwóch zwycięstw. W 10. gonitwie nieoczekiwanie przegrał jednak start, a na dystansie nie zdołał zbliżyć się do żadnego z rywali, notując zerową zdobycz punktową. W 14. wyścigu obejrzał plecy tylko jednego przeciwnika, swojego klubowego kolegi Wiktora Lamparta.

Tu trzeba podkreślić, że drugi z młodzieżowców Motoru także był jednym z głównych aktorów piątkowego wieczoru, przez długi czas pozostając niepokonanym. Oczy kibiców były jednak skupione na Cierniaku, który swój ostatni start w zasadniczej części zawodów ukończył na drugiej pozycji, co dało mu udział w półfinale i zarazem upragniony tytuł mistrza świata.

Do rozstrzygnięcia pozostały jeszcze losy rywalizacji w Toruniu oraz medali w kolorach srebrnym i brązowym. W pierwszym półfinale doszło do ponownego spotkania reprezentantów Motoru. Ponownie pierwszy był Lampart, a drugi Cierniak. Drugi bieg półfinałowy zdominowali z kolei przedstawiciele zielona-energia.com Włókniarza Częstochowa: Jakub Miśkowiak i Mateusz Świdnicki.

W finale najlepiej ze startu wyszedł Lampart, ale po upadku Świdnickiego wyścig został przerwany. W powtórce najszybciej spod taśmy zerwał się Miśkowiak, który dowożąc do mety trzy punkty wygrał ostatnią rundę SGP2 i zapewnił sobie brązowy medal tegorocznego cyklu. Tytuł wicemistrza świata przypadł Kvechowi, który zawody w Toruniu ukończył na szóstej pozycji. Lampart w „generalce” zajął czwarte miejsce, a do medalu zabrakło mu zaledwie jednego punktu.

Mateusz Cierniak został piętnastym polskim mistrzem świata juniorów. Biało-czerwoni zdobyli w sumie 16 złotych medali (dwukrotnie tej sztuki dokonał będący w tym sezonie zawodnikiem Motoru Maksym Drabik), 14 srebrnych i 9 brązowych.

finał SGP2 w Toruniu:

Jakub Miśkowiak (Polska) - 16 (0,2,2,3,3,3,3) - 20 pkt SGP2 Wiktor Lampart (Polska) - 20 (3,3,3,3,3,3,2) - 18 Mateusz Cierniak (Polska) - 13 (3,3,0,2,2,2,1) - 16 Mateusz Świdnicki (Polska) - 13 (2,3,2,3,1,2,w) - 14 Benjamin Basso (Dania) - 13 (2,3,2,2,3,1) - 12 Jan Kvech (Czechy) - 11 (1,2,3,3,1,1) - 11 Tom Brennan - 10 (3,2,1,2,2,0) - 10 Wiktor Przyjemski - 9 (2,1,1,2,3,0) - 9 Keynan Rew - 7 (0,1,3,1,2) - 8 Krzysztof Lewandowski - 6 (2,0,3,1,0) - 7 Daniel Klima - 5 (3,1,0,0,1) - 6 Kevin Juhl Pedersen - 5 (1,0,1,1,2) - 5 Petr Chlupac - 4 (1,2,1,0,0) - 4 Casper Henriksson - 3 (u,1,2,0,0) - 3 Timi Salonen - 2 (d,0,0,1,1) - 2 Jonas Knudsen - 0 (0,0,t,0,0) - 1 Celina Liebmann - 0 (u) Mateusz Affelt – NS

Bieg po biegu:

(58,17) Cierniak, Świdnicki, Henriksson (u), Salonen (d) (58,28) Brennan, Przyjemski, Pedersen, Knudsen (57,71) Klima, Lewandowski, Chlupac, Rew (57,45) Lampart, Basso, Kvech, Miśkowiak (57,54) Lampart, Brennan, Henriksson, Lewandowski (57,18) Cierniak, Miśkowiak, Klima, Knudsen (57,51) Basso, Chlupac, Przyjemski, Salonen (57,77) Świdnicki, Kvech, Rew, Pedersen (58,30) Kvech, Henriksson, Chlupac, Liebmann (u) (58,35) Rew, Basso, Brennan, Cierniak (59,24) Lewandowski, Miśkowiak, Pedersen, Salonen (58,59) Lampart, Świdnicki, Przyjemski, Klima (58,04) Miśkowiak, Przyjemski, Rew, Henriksson (58,26) Lampart, Cierniak, Pedersen, Chlupac (59,21) Kvech, Brennan, Salonen, Klima (59,56) Świdnicki, Basso, Lewandowski, Knudsen (59,86) Basso, Pedersen, Klima, Henriksson (60,41) Przyjemski, Cierniak, Kvech, Lewandowski (59,97) Lampart, Rew, Salonen, Knudsen (59,39) Miśkowiak, Brennan, Świdnicki, Chlupac

Półfinał 1: (59,92) Lampart, Cierniak, Kvech, Brennan

Półfinał 2:(59,48) Miśkowiak, Świdnicki, Basso, Przyjemski

Finał: (59,48) Miśkowiak, Lampart, Cierniak, Świdnicki (w)