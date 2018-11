11 chętnych na opracowanie koncepcji drogi S12 Piaski-Dorohusk

Przypomnijmy, że zamówienie na opracowanie koncepcji programowej podzielono na dwie części obejmujące trzy odcinki realizacyjne.

– Część pierwsza, to odcinek od końca obwodnicy Piask do węzła Dorohucza o długości ok. 12,9 km oraz pomiędzy węzłami Dorohucza i Chełm Zachód, ok. 21,7 km. Część druga, to odcinek od węzła Chełm Wschód do Dorohuska, ok. 23 km – mówi Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy GDDKiA w Lublinie. Przypomnijmy, że w poprzednim przetargu wyłoniono wykonawcę koncepcji programowej dla obwodnicy Chełma. Prace projektowe już ruszyły.

Oferty na część 1 opiewały na kwoty od ok. 5,2 do ok. 9,7 mln zł (kosztorys GDDKiA to ok. 6,8 mln zł), a na część 2 od ok. 4,1 do ok. 9,7 mln zł (kosztorys ok. 4,7 mln zł).

Projektanci przeanalizują projekt dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu. Jeśli z analiz i prognoz ruchu będzie wynikała potrzeba zachowania rezerwy pod trzeci pas, przedstawią także rozwiązania wariantowe.

Przebieg drogi ekspresowej ustalony został decyzją środowiskową i nie podlega zmianie. Mogą pojawić się nowe rozwiązania dotyczące obsługi ruchu lokalnego.