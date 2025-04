Roztańczony Lublin – Dziennik Wschodni nadał rytm

W rytmach energicznej muzyki, na placu Litewskim w Lublinie zgromadzili się miłośnicy tańca, by wspólnie wziąć udział w wyjątkowym flash mobie „Roztańczony Lublin – Dziennik Wschodni nadaje rytm”.

Wydarzenie zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca przyciągnęło zarówno profesjonalnych tancerzy, jak i amatorów, pokazując, że taniec łączy pokolenia i nie zna barier.

Wszystko rozpoczęło się we wtorek (29 kwietnia) o godzinie 17.15. W jednym momencie plac Litewski zamienił się w wielką, otwartą scenę taneczną. Kilkudziesięciu tancerzy jednocześnie rozpoczęło układ choreograficzny do kultowego utworu „Footloose” Kenny'ego Logginsa, porywając do zabawy zarówno mieszkańców, jak i turystów.

W akcji wzięli udział tancerze reprezentujący lubelskie szkoły i kluby tańca: • Formację Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej GAMZA • Casa de la Danza • Passa Passa Dance Studio • APT Akademię Promocji Tańca Magdaleny Woszczek • Zespół Tańca Ludowego UMCS w Lublinie im. Stanisława Leszczyńskiego • Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej. Partnerem wydarzenia było Spa Orkana.

Organizatorzy – redakcja Dziennika Wschodniego – postawili na ideę wspólnej zabawy oraz integracji poprzez taniec.

– Chcieliśmy, by mieszkańcy poczuli prawdziwą radość płynącą z tańca. To inicjatywa, w której liczyła się przede wszystkim pozytywna energia i wspólne świętowanie – mówił Konrad Sołtys, koordynator wydarzenia.

Patronat honorowy nad akcją objął Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublina, co podkreśliło znaczenie inicjatywy dla lokalnej społeczności. Uczestnicy zostali nagrodzeni gromkimi brawami, a liczni przechodnie chętnie uwieczniali te chwile na zdjęciach i filmikach. Na kilka chwil plac Litewski zamienił się w serce roztańczonego, radosnego Lublina.

„Roztańczony Lublin – Dziennik Wschodni nadaje rytm” pokazał, że taniec ma niezwykłą siłę integracji i radości. Organizatorzy już zapowiadają kolejne akcje, które na stałe wpiszą się w kalendarz miejskich wydarzeń. Konrad Sołtys zapowiada kolejny tego typu imprezy.