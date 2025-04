Historia herbu i Lublina. Przedsiębiorcze dzieciaki odwiedziły lubelskiego koziołka

Grupa Smerfy z Przedszkola nr 45 w Lublinie odwiedziła Dom Koziołka Lubelskiego w ramach programu "Przedsiębiorcze Dzieciaki". Przez zabawę mogły poznać historię herbu oraz samego miasta.

Dzieciaki w Lublinie są przedsiębiorcze

Miasto Lublin, we współpracy z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz lokalnymi instytucjami, realizuje projekt edukacyjny „Przedsiębiorcze Dzieciaki”. Celem inicjatywy jest kształtowanie u dzieci w wieku 6-10 lat kluczowych kompetencji związanych z przedsiębiorczością – rozumianą jako postawa pozwalająca na realizację marzeń, twórcze myślenie i rozwijanie pasji.

Od Koziołka Biznesmena po własną firmę

Projekt skierowany jest do przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Lublina. Bierze w nim udział około 350 dzieci, które uczestniczą w bezpłatnych warsztatach prowadzonych przez przeszkolonych studentów pedagogiki UMCS. Każdy z 12–15 cykli warsztatowych składa się z pięciu tematycznych spotkań:

„Zapoznanie z Koziołkiem Biznesmenem”

„Trudne pojęcie – przedsiębiorczość”

„Moja pasja, talent”

„Wizyta w firmie”

„Zakładamy własną firmę – eksperyment”

Koziołek Biznesmen, jako bohater zajęć, towarzyszy dzieciom przez cały cykl warsztatowy, pomagając im zrozumieć świat gospodarki i rozwijać kreatywność.

Finał w wielkim stylu

Efekty pracy dzieci będą zaprezentowane podczas Gali Finałowej w czerwcu. Dzieci, nauczyciele, przedstawiciele oświaty, władz miasta, UMCS i lubelskich firm spotkają się, by wspólnie obejrzeć stworzoną przez dzieci makietę miasta Lublin – ich wizję przyszłości. Każda grupa tworzy fragment tej wielkiej makiety, co staje się nie tylko podsumowaniem działań, ale także okazją do świętowania dziecięcej kreatywności i przedsiębiorczości.

Więcej niż edukacja. Spotkania i konkursy

W ramach projektu odbywają się również spotkania o tematyce finansowo-ekonomicznej. Narodowy Bank Polski prowadzi zajęcia z oszczędzania i funkcjonowania banku centralnego dla najmłodszych. Urząd Miasta i UMCS organizują warsztaty dla nauczycieli i studentów przygotowujących się do pracy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Szczególną atrakcją jest konkurs „Zielona ekoprzestrzeń kreatywna”. Uczestniczące szkoły projektują przyjazne, zmysłowe przestrzenie przyszkolne – miejsca odpoczynku i kontaktu z naturą. Dwie zwycięskie koncepcje zostaną zrealizowane przez Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej. Każda z nich otrzyma dofinansowanie w wysokości 30 tysięcy złotych.

Inwestycja w przyszłość Lublina

Projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki” to nie tylko rozwój najmłodszych mieszkańców, ale także promocja wizerunku Lublina jako miasta nowoczesnego, wspierającego edukację, kreatywność i innowacyjność. To inwestycja w przyszłość – zarówno dzieci, jak i samego miasta.