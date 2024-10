Łoś uwięziony na ogrodzeniu. Akcja trwała prawie 10 h

Z piątku na sobotę (27-28 września), po godz. 18 dyżurny świdnickiej straży miejskiej odebrał zgłoszenie od właścicieli prywatnej posesji położonej niedaleko lasu Rejkowizna. Po usłyszeniu hałasu mieszkańcy zobaczyli łosia, który próbując przeskoczyć przez ogrodzenie, zawisł na nim i jednocześnie odniósł poważne obrażenia.

Zwierzę próbowało uwolnić się samemu, jednak rozległa rana spowodowała poważny krwotok. Na miejsce niezwłocznie wezwano lek. wet. Rafał Parcheta, współpracującego z miastem Świdnik. Weterynarz zdecydował o podaniu leków usypiajacych przy pomocy broni Palmera, co miało umożliwić przeprowadzenie zabiegu. Strażacy z Piask oraz ochotnicy z OSP Trzeszkowice pomagali w całej operacji, by jak najszybciej zwrócić łosia jego naturalnemu środowisku.

Ponad 20 osób czekało aż ważące blisko 400 kg zwierzę zaśnie, aby bezpiecznie przenieść je na specjalną platformę. Ze względu na powagę sytuacji, transport odbył się pod eskortą strażników miejskich.

Zabieg trwał około godzinę i polegał na zszyciu rozciętej skóry na długości 35 cm. Rana znajdowała się na lewej nodze, w okolicy ramienia. Na szczęście, weterynarz nie stwierdził uszkodzeń kostnych czy zerwanych ścięgien.

Działania ratunkowe trwały do 4 nad ranem, które utrudniał ulewny deszcz. Liczyła się każda minuta, gdyż łosie są bardzo wrażliwe na działanie leków usypiających. Mogą one prowadzić do groźnych komplikacji, takich jak niedowład zadu czy nagła śmierć sercowa spowodowana stresem.

Po skutecznym wybudzeniu, w stanie stabilnym, łoś wrócił lasu, na nowo ciesząc się życiem. Weterynarz ocenił, że szanse na jego przeżycie są bardzo duże.

Warto zaznaczyć, że takie przypadki mogą zdarzać się coraz częściej. Powodem tego jest zajmowanie obszarów leśnych na rzecz rozbudowy miast. Ludzie coraz częściej osiedlają się w miejscach, które kiedyś były naturalnym siedliskiem dzikich zwierząt.