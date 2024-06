Oszuści przejmują konta na portalach społecznościowych. Ofiar coraz więcej

29-latek myślał, że pisze przez komunikator ze swoim kolegą, który powiedział mu, że pilnie potrzebuje pieniędzy na opłacenie paczek. Poszkodowany w związku z tym bez zastanowienia wygenerował dwa kody BLIK na ponad 2 tys. zł. Po udzielonej pomocy finansowej 29-latek tego samego dnia spotkał siostrę kolegi, któremu „pożyczył” pieniądze. Od niej dowiedział się, że kilka osób dostało taką prośbę, ponieważ ktoś włamał się na konto jej brata. Wtedy mężczyzna zrozumiał, że padł ofiarą oszustwa.

Policja zauważa, że konta społecznościowe są coraz częściej wykorzystywane do wyłudzania pieniędzy. Oszuści w tym celu stosują coraz bardziej pomysłowe prośby - m.in. na leki, że została zagubiona torebka, zagubiony portfel, brak pieniędzy na powrót do domu, brak pieniędzy na jedzenie czy też trudna sytuacja finansowa. Przestępcy pod płaszczykiem internetowych znajomych tłumaczą, że teraz brakuje im środków, ale oddadzą je wieczorem, gdy tylko otrzymają przelew. Do zwrotu gotówki nigdy jednak nie dochodzi.