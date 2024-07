To będzie wyjątkowy wieczór. Zapraszamy na spotkanie u Zamoyskich w Różance

Różanka to niewielka miejscowość nad Bugiem. Ma ponad 500-letnią historię! Została założona w 1506 roku i do połowy XIX wieku była miastem rywalizującym z leżącą nieopodal Włodawą. Należała do Ostrożeckich, Pociejów, Flemmingów, Czartoryskich i Zamoyskich, których niewielkie muzeum możemy znaleźć w Organistówce, znajdującej się tuż przy parafialnym kościele św. Augustyna.

To w tym wyjątkowym miejscu w sobotni wieczór o godzinie 19 rozpocznie się wydarzenie pełne muzyki, tańca, historii i niepowtarzalnej atmosfery, które pozwali poznać niezwykle bogaty i różnorodny dorobek kulturowy Organistówki. Przed niewielkim muzeum odbędą się występy taneczne zespołu „Włodawianie”, pokazy koni arabskich Stajni „For Pleasure” oraz koncert zespołu „Cookies Band” w repertuarze Anny Jantar.

Rozmowy z „Augustem Adamem Zamoyskim” poprowadzi historyk i regionalista dr Tomasz Stańczuk.

Odbędzie się także degustacja sezonowych słodkości o wyjątkowych, różanych smakach. Na gości czekać będzie herbata po hrabiowsku, kawa po szlachecku oraz tradycyjny bigos myśliwski.

- U Zamoyskich drzwi otwarte dla wszystkich, odpocznij w ten wieczór i zaproś swych bliskich! – organizatorzy: Gmina Włodawa, Biblioteka Publiczna Gminy Włodawa i miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich serdecznie zapraszają do Różanki do Domu Historii i Tradycji Ludowej Organistówka na wieczór pełen wrażeń i wzruszeń.