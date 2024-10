Nagroda Nike dla Urszuli Kozioł. Poetka urodziła się w Lubelskiem

Urszula Kozioł urodziła się w czerwcu 1931 roku w Rakóce pod Biłgorajem. Wraz z rodzicami, którzy jako nauczyciele poświęcali się pracy społecznej, często się przeprowadzała. Wiele lat spędziła w Zamościu. Tu ukończyła gimnazjum, a w 1950 roku zdała maturę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Zamościu. O czasach nauki, życiu w powojennym mieście i czytaniu poezji pisała m.in. w opowiadaniu “Z powodu Puszkina”. Pejzaż kraju lat młodości zawarła również w powieści “Postoje pamięci”, ale także wierszach i felietonach.

Studiowała polonistykę we Wrocławiu i z tym miastem i Dolnym Śląskiem związała swoje dorosłe życie.

W 2010 roku Rada Miasta Biłgoraja podjęła uchwałę o przyznaniu Urszuli Kozioł tytułu Honorowego Obywatela. Został on wręczony podczas uroczystej sesji w tym samym roku. W 2018 roku Urszuli Kozioł został przyznay tytuł Ambasadora Kultury Zamościa. Poetka brała też udział w spotkaniu autorskim Wrześniowej Ulicy Poetyckiej. Rok później pojawił się pomysł, by poetkę uhonorować również w Zamojskiej Alei Sław. Jednak ostatecznie do tego nie doszło, a pamiatkową tablicę odsłoniła Małgorzata Dybowska.

Urszula Kozioł to nie tylko poetka, ale również pisarka, dramatopisarka i felietonistka. Publikowała często pod pseudonimami, np. „Antoni Migacz”, „Mirka Kargol”, „Faun”, „U.K.”, „Uk”, „Uka”, „UKA”.

Za swoją twóczość była wielokrotnie nagradzana. Otrzymała m.in. Nagrodę Czerwonej Róży (1963), Nagrodę im. Władysława Broniewskiego (1964), Nagrodę im. Stanisława Piętaka (1965), nagrodę Miasta Wrocławia (1965), Nagrodę Fundacji Kościelskich (1969), Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki II stopnia (1970), Złoty Krzyż Zasługi (1974), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1981), włoską nagrodę "Złoty Centaur" (wyróżnienie Akademii Sztuki i Pracy w Salsomaggiore, 1982), Nagrodę Główną Śląską Dolnej Saksonii (1997), Literacką Nagrodę Polskiego PEN-Clubu (1998), Nagrodę im. Eichendorfa (Der Eichendorff Literatur-Preis, 2002). W kwietniu 2003 uhonorowana została Doktoratem Honoris Causa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Do Nagrody Literackiej Nike była nominowana kilkukrotnie, m.in. w 2006, 2008 i 2015. W tym roku otrzymała tę jedną z bardziej prestiżowych literackich nagród w Polsce. Jej laureatami byli wcześniej m.in. Czesław Miłosz, Olga Tokarczuk, Dorota Masłowska.

Nagrodzony "Raptularz" to, jak napisano w opisie tomiku, zbiór utwory, które są kontynuacją poetyckich poszukiwań wybitnej poetki, w ktrym ton lamentu i skargi, przechodzi w refleksyjny, dojrzały humanizm, podziw i szacunek dla wszystkiego, co kruche, wymagające uwagi i opieki. Ludzi, zwierząt, roślin".

– Trzeba pozwolić, żeby to ciche zamieszkało w nas – mówiła 93-letnia Urszula Kozioł podczas niedzielnej gali wręczenia nagród.

Wyboru laureatki Nagrody Nike 2024 dokonało jury pod przewodnictwem poety i prozaika Krzysztofa Siwczyka. Zasiadali w nim również m.in. dziennikarz i reżyser Witold Bereś, kulturoznawczyni Justyna Jaworska, dziennikarz "Gazety Wyborczej" Marek Beylin czy literaturoznawczyni Maria Anna Potocka.

Przy tej okazji warto przypomnieć jeden z najbardziej znanych wiersz "Inwokacja", który poetka poświęciła Ziemi Biłgorajskiej.

"Biłgoraju