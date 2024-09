Przewrót w Zamościu. Radni PiS i prezydenta odwołali przewodniczącą z KO. Dziś wybór następcy

Kiedy sesja się rozpoczynała, do zaproponowanego porządku obrad wprowadzono kilka zmian, zdejmując z niego np. dwa projekty uchwał w sprawie inwestycji na Wyszyńskiego oraz zmiany planu zagospodarowania na os. Zamoyskiego.

W obu przypadkach stało się tak na wniosek radnego Grzegorza Podgórskiego z klubu radnych Rafała Zwolaka. Janusz Kupczyk z klubu KO proponował też zdjęcie z sesji uchwały o regulaminie przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych oraz funkcyjnych dyrektorom szkół, ale ta propozycja nie przeszła.

Sam regulamin ostatecznie i tak przepadł, bo po długiej dyskusji poparło go jedynie sześcioro radnych klubu prezydenckiego. Przeciwko zagłosowało 11 osób: radni PiS oraz klubu Koalicji Obywatelskiej, a kolejnych 5 od głosu się wstrzymało (z KO i radnych KWW Andrzeja Wnuka).

Kiedy Rada Miasta miała już zająć się uchwałą śmieciową (prezydent zaproponował autopoprawkę i niższą podwyżkę niż wcześniej ujętą w uchwale), niespodziewanie Grzegorz Podgórski zaproponował 20 minut przerwy i to mimo faktu, dosłownie chwilę wcześniej jedna, 10-minutowa się zakończyła. Sytuacja była zastanawiająca, ale gdy radni wrócili do sali Consultaus, jasne stało się, do czego potrzebowali czasu, który ostatecznie przeciągnął się do 40 minut.

Co prawda na chwilę powrócono do procedowania uchwały o opłatach za śmieci, a prezydent w swoim wystąpieniu wspomniał coś o tym, że nie podobają mu się szantaże, jakie słyszał w kuluarach, to jednak ustalanie nowych stawek przerwał swoim wystąpieniem Tadeusz Lizut z PiS. Odczytał wniosek formalny, w którym grupa radnych domaga się odwołania Agnieszki Jaczyńskiej z funkcji przewodniczącej.

Podpisali się pod nim nie tylko klubowi koledzy Lizuta: Katarzyna Ważna, Piotr Błażewicz, Martyna Martyniuk, Adam Pawlik, Andrzej Szpatuśko, Szczepan Kitka, Piotr Błażewicz, ale również wszyscy z klubu prezydenta: Dariusz Kierzek, Grzegorz Podgórski, Jolanta Fugiel, Katarzyna Szargało-Szkałuba, Agata Rzeźnik i Wiesław Nowakowski.

Żadnego uzasadnienia dla tej propozycji nie przedstawiono.

Póki co do głosowania jeszcze nie doszło. Zarządzono przerwę, a po niej Lizut zawnioskował o przerwanie procedowania nad uchwałą śmieciową i zajęcie się propozycją odwołania przewodniczącej. Głosowanie ma być tajne. Trwają przygotowania do jego przeprowadzenia.

Tuż przed godziną 19 powoływana jest komisja skrótacyjna. W jej skład wchodzą: Grzegorz Podgórski (klub Rafała Zwolaka), Agnieszka Klimczuk (KO), Katarzyna Ważna (PiS).

W końcu przeprowadzono głosowanie, a Agnieszka Jaczyńska, jeszcze jako przewodnicząca, zarządziła kolejną przerwę w obradach na przeliczenie głosów i sporządzenie protokołu.

Godz. 19.43. Przewodniczący komisji skrótacyjnej Grzegorz Podgórski odczytał protokół, z którego wynika, że Agnieszka Jaczyńska została odwołana z funkcji przewodniczącej większością 13 głosów. 6 osób było przeciw, a 3 wstrzymały się

- Jestem bardzo dumna z tego, że przez te kilka miesięcy mogłam sprawować funkcję przewodniczącej - stwierdziła Jaczyńska. Podkreśliła, że od początku zależało jej, by rada pracowała konsyliacyjnie. Podziękowała wszystkim radnym, których cel był taki sam. Szczególnie ciepło dziękowała również pracownikom Biura Rady Miasta.

Wiesław Nowakowski, wiceprzewodniczący RM chciał przejść do dalszego procedowania uchwały śmieciowej, jednak do tego nie doszło. Jolanta Fugiel, obecnie radna klubu prezydenta, a w poprzedniej kadencji klubu PiS zaproponowała od razu wybór nowego przewodniczącego.

****

Przypomnijmy, że Agnieszka Jaczyńska startowała w ostatnich wyborach samorządowych, ubiegając się o fotel prezydenta miasta jako kandydatka Koalicji Obywatelskiej (należy do PO). Nie przeszła do drugiej tury, ale przed decydującym starciem Rafała Zwolaka z Andrzejem Wnukiem, udzieliła oficjalnego poparcia urzędującemu prezydentowi Zamościa. Dla wielu osób była naturalną kandydatką na wiceprezydenta, jednak tego stanowiska nie zajęła.

Głosami radnych KO i KWW Rafała Zwolaka została natomiast wybrana przewodniczącą. Wygrałą wówczas z kontrkandydatem Piotrem Błażewiczem, szefem miejskich struktur PiS, a w poprzedniej kadencji przewodniczącym RM Zamość. Jednak do formalnego zawarcia koalicji nie doszło, o czym mówiła nam jakiś czas temu w rozmowie. W efekcie to radni klubu prezydenta i PiS podzielili między siebie funkcje przewodniczących i wiceprzewodniczących niemal wszystkich komisji stałych RM.