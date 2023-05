Wakacje w przedszkolu. Znamy harmonogram dyżurów. Wkrótce zapisy

Rok szkolny kończy się 24 czerwca. Ale wszystkie przedszkola w Zamościu mają jeszcze do końca przyszłego miesiąca pracować jak dotąd. Wakacyjne dyżury zaczną się w kolejnym.

Od 3 do 14 lipca dzieci będą mogły być posyłane do Przedszkoli Miejskich nr 1, 2 i 15. Od 17 do 28 dyżurować mają PM nr 4, 7 i 10, a przedszkole nr 6 zacznie swój dyżur 24 lipca i „pociągnie” go do 4 sierpnia. Między 31 lipca a 11 sierpnia dyżurować mają placówki nr 5 i 9, natomiast 7 sierpnia dwutygodniowy dyżur zacznie PM nr 8. Natomiast od 14 do 25 sierpnia pracować mają przedszkola nr 12, 13 i 14. W ostatnim tygodniu wakacji czynne będą już wszystkie.

To jeszcze sporo czasu, ale rodzice mają go mniej na złożenie odpowiednich dokumentów. Bo zapisy na wakacyjne dyżury ruszają za tydzień i potrwają do 16 czerwca. Warto o tym pomyśleć szybko, bo o przyjęciu do dyżurujących placówek ma decydować liczba miejsc i kolejność zgłoszeń.