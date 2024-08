Zielone światło dla ekspresowej obwodnicy Zamościa

Odcinek Zamość Sitaniec – Zamość Wschód będzie miał ok. 12 km. – Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) złożyliśmy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w styczniu 2022 r. Jako preferowany we wniosku wskazaliśmy wariant nr 2 – mówi Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy GDDKiA w Lublinie.

Planowana trasa omija Zamość po północno-wschodniej stronie. Na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 843 zaplanowano węzeł Zamość Północ. Następnie droga przetnie istniejącą linię kolejową w okolicach miejscowości Reforma. Odcinek kończyć będzie się w okolicach Kolonii Jarosławiec, przed węzłem Zamość Wschód.

Decyzja RDOŚ we Lublinie jest ważnym krokiem przybliżającym inwestycję do jej realizacji. Zatwierdza bowiem ostateczny przebieg planowanej drogi i jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Kolejnym etapem będzie opracowanie szczegółowego projektu technicznego. Następnie, po zakończeniu prac przygotowawczych, planujemy ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy drogi w systemie „projektuj i buduj”.

Droga ekspresowa S17 między Piaskami, a Hrebennem liczy ok. 125 km długości. Obecnie na etapie realizacji są trzy odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego. Dla odcinków Zamość Wschód – Zamość Południe, Zamość Południe – Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne (w sumie niespełna 50 km), wykonawcy złożyli w ubiegłym roku wnioski do Wojewody Lubelskiego o wydanie ZRID. Procedury te są w toku i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie prowadzi postępowania w zakresie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Po zakończeniu tych procedur, a następnie wydaniu decyzji ZRID, będą mogły rozpocząć się prace budowlane.

Z kolei w trakcie przetargu są odcinki Piaski – Łopiennik, Krasnystaw – Izbica oraz Izbica – Zamość Sitaniec. Wszystkie trzy mają już wyłonionych wykonawców. Po zakończeniu obligatoryjnych kontroli przetargów przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a także przedstawieniu gwarancji należytego wykonania umów przez wykonawców, będziemy mogli podpisać kontrakty.

– Dwa odcinki są na etapie prac przygotowawczych. Łopiennik – Krasnystaw o długości 9 km, dla którego uzyskaliśmy decyzję środowiskową oraz ok. 12-kilometrowy Zamość Sitaniec – Zamość Wschód, dla którego procedura ta jest w toku. Przetargi na realizację planujemy ogłosić w przyszłym roku – dodaje Łukasz Minkiewicz.

Trwa także przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla ok. 2-kilometrowego odcinka drogi S17, który doprowadzi ruch do planowanego terminala granicznego w Hrebennem. Droga powstanie w nowym śladzie i przebiegać będzie od końca odcinka S17 Tomaszów Lubelski-Hrebenne, który jest obecnie w realizacji, do planowanego terminala odpraw samochodów ciężarowych Hrebenne-Rawa Ruska. Sam terminal powstać ma w nowej lokalizacji, ok. 1 km na północ od istniejącego przejścia granicznego i realizowany będzie przez Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych.