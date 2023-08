Uczynił z życia żony piekło

- Mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnienia w policyjnym areszcie. Został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Odpowiadał będzie za uporczywe nękanie swojej żony. W miniony piątek wobec 52-latka na wniosek Policji i prokuratury, radzyński sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione czyny grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności - dodaje podkomisarz Piotr Mucha.