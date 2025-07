Mała rzecz, a ucieszy działkowiczów. Czekanie na autobus będzie przyjemniejsze

Taką potrzebę urzędnikom sygnalizował w czerwcu pan Andrzej w swojej prtycji. Do położonego kilka kilometrów od Białej Podlaskiej Styrzyńca dojeżdża komunikacja miejska. Znajdują się tu między innymi ogródki działkowe.

- Problem dotyczy braku przyzwoitych i godnych warunków oczekiwania na autobus do miasta. Ma to znacznie dla mieszkańców gminy oraz działkowiczów korzystających z tego przystanku, czyli głównie osób starszych, często schorowanych, które szczególnie negatywnie odczuwają skutki niekorzystnych warunków atmosferycznych, m.in. upałów, deszczu czy mrozu - zauważa pan Andrzej. W petycji zaproponował, by wiata znalazła się przy przystanku niedaleko ogródków działkowych i sklepu Natasza. - Koszt takiej wiaty nie jest znaczny, zaś jej budowa może mieć pozytywne efekty dla zdrowia mieszkańców i poprawy jakości ich codziennego funkcjonowania - przekonuje autor.

Na odpowiedź gminy nie trzeba było długo czekać. Po kilku dniach wójt Konrad Gąsiorowski poinformował, że „uwzględnił petycję”.

– Skierowaliśmy pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie wyrażenia zgody na usytuowanie wiaty przystankowej w pasie drogi powiatowej - potwierdza w odpowiedzi Gąsiorowski. ZDP zdążył już zaakceptować lokalizację wiaty. A na sesji 7 lipca w tegorocznym budżecie radni zabezpieczyli 15 tys. zł na jej zakup.