Sikorski: Trójkąt Lubelski udziela i będzie udzielał wsparcia bohatersko walczącej Ukrainie

Szef dyplomacji Litwy Kestutis Budrys powiedział, że wśród tematów poruszanych na spotkaniu było m.in. osiągnięcie trwałego pokoju Ukrainy, kolejne pakiety sankcji na Federację Rosyjską i wsparcie Ukrainy w dążeniu do Unii Europejskiej. Przypomniał też, że Litwa angażuje się w odbudowę szkół i szpitali w Ukrainie.

Jego zdaniem istotna jest obecnie również współpraca przy zwalczaniu propagandy rosyjskiej i fałszywych narracji, a jednym ze sposobów na to jest skuteczne przekazywanie prawdy. – Dlaczego oni to robią? Ponieważ dla nich to jest operacja, praca Putina z czasów KGB, oszukiwanie. Dlatego wydają dziesiątki milionów euro na całym świecie, żeby rozprzestrzeniać te informacje – stwierdził Budrys.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha powiedział, że Trójkąt Lubelski odwołuje się do idei partnerstwa dla wspólnej przyszłości, która jest zagrożona przez agresywną politykę Rosji: – Ukraina przeciwstawiająca się agresji Rosji darowała czas wszystkim Europejczykom, ofiarując życie swoich żołnierzy i obywateli.

Podkreślił, że Rosja w wojnie wykorzystuje zabronione substancje chemiczne i należy ją za to pociągać do odpowiedzialności. – W jednym z przyszłych pakietów sankcji powinny być sankcje na osoby, które są winne użycia broni chemicznej na Ukrainie - ocenił.

Zdaniem ukraińskiego ministra Putin chce przedłużać wojnę, aby uniknąć odpowiedzialności za zbrodnie i utrzymać się przy władzy, choć jest u władzy „już ponad ćwierć wieku, dłużej niż Lenin i Stalin”. – Razem musimy zmusić Rosję do zawarcia pokoju, bo ten kraj rozumie tylko siłę – dodał Sybiha.

Poinformował, że ministrowie postanowili zainicjować współpracę historyków Trójkąta Lubelskiego dla omówienia trudnych problemów we wspólnej historii. – Musimy te kwestie bolesne rozstrzygać i pozbawiać w ten sposób Rosji instrumentu do rozbijania naszej jedności - mówił Sybiha. – W naszej historii były różne karty, również skomplikowane. Musimy o nich mówić bezpośrednio, otwarcie, szczerze, nazywać sprawy właściwymi słowami. Ten nasz format (Trójkąt Lubelski – przyp. aut.) pozwala na prowadzenie takich dyskusji, dzięki czemu osiągniemy wspólne rozumienie i wspólne oceny naszej wspólnej historii, które są nam niewątpliwie niezbędne dla naszych społeczeństw – tłumaczył Sybiha.