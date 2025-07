Lublin wystąpi w słoweńskim filmie. Co będzie pokazywała autorka?

Čez planke to słoweński program dokumentalny i podróżniczy, w którym autorka jeździ po świecie i przedstawia różne miejsca swoim rodakom. Ostatnio gościła w Lublinie. Co zapamięta z odwiedzin miasta? Czy jadła już cebularz? Co pokaże w swoim filmie z naszego miasta i regionu? Tego dowiecie się z naszej rozmowy.

Mojca Mavec już prawie 25 lat prowadzi swój program. Do Lublina przyjechała jednak pierwszy raz. Kiedy zobaczymy nasze miasto na ekranach? Odpowiedź na te pytania znajdziecie w rozmowie z podróżniczką.