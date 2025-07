Festiwal Re:tradycja - Jarmark Jagielloński. Trzy dni pełne tańca

– Ta edycja będzie poświęcona tańcom tradycyjnemu. Taniec będzie pojawiać się w różnych punktach programu, modułach, zarówno związanych z wystawami, warsztatami, z koncertami, ale przede wszystkim z potańcówkami – opowiada Karolina Wasz-czuk, dyrektorka Festiwalu.

– Towarzyszy nam też codziennie ogromna duma, że jest moda na Lublin – dodaje Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji

Co w programie?

Organizatorzy zapowiadają trzy dni pełne tańca i muzyki, by zanurzyć się w żywą, pulsującą kulturę ludową i naprawdę poczuć jej rytm. W tegorocznej edycji weźmie udział Kompania Kartellet z Norwegii. Wystąpią na Błoniach pod Zamkiem ze spektaklem „Danse staur, danse staur”, który jest inspirowany tradycyjnym zwyczajem spędzania czasu przez mężczyzn, którzy gromadzili się na Lofotach i tam zajmowali się połowem ryb.

– Trwało to dość długi czas, mężczyźni przebywali we własnym męskim środowisku, więc razem pracowali, spędzali czas wolny, rozmawiali, muzykowali, tańczyli i właśnie spektakl prezentowany przez kompanię taneczną Kartellet będzie do tego nawiązywać – mówi Karolina Waszczuk.

Kompania z Norwegii będą prowadzić warsztaty oparte o zwyczaje taneczne i ruchowe charakterystyczne dla północy Norwegii. Także instrumentalne, gdzie będzie możliwość poznania melodii tradycyjnych.

W tej edycji czekamy na liczne koncerty. Na scenie pojawi się skład PoMore TanzOrkiestra, grupa tworzona przez artystów z Polski i z Niemiec zajmujące się badaniem, ale także wykonywaniem muzyki tradycyjnej. Jak mówi Karolina Waszczuk, dyrektorka Festiwalu - Będą to melodie tradycyjne, taneczne, także pieśni z regionu Pomorza Zachodniego ze strony polskiej, jak i niemieckiej.

Grupa również zrealizuje w trakcie festiwalu warsztaty instrumentalne dla osób już grających na instrumentach.

W niedzielę koncert z udziałem zespołu El Khat, dzięki której poznamy tradycję muzyczną Jemenu oraz GMM, gdzie muzycy zainspirowani zbiorami Oskara Kolberga, zaprezentują tradycyjne melodie, przerobione na nowo za danym współczesnym brzmieniem instrumentów.

O grupie El Khat mówi również Karolina Waszczuk: – Zespół wykonuje tradycyjną muzykę jemeńską, ale we współczesnej interpretacji również niesamowite, ciekawe brzmienie osiągane dzięki instrumentom samoróbkom, który tę muzykę jemeńską poznał dzięki swojej rodzinie, czyli swoim siostrami oraz swojej babci.

Scena festiwalowa zapowiada także potańcówki. W piątek i sobotę, czekają na nas dość długie wieczory taneczne, intensywne, z muzyką tradycyjną z różnych regionów Polski.

– Ale nie tylko, ponieważ gościć będziemy również grupę Rällä, jest to grupa z Finlandii, z miasta Oulu, która wykonuje tra-dycyjną muzykę właśnie z tamtego regionu. Grupa również poprowadzi warsztaty tańców tradycyjnych – dodaje dyrektorka festi-walu.

Oprócz nich na parkiecie tanecznych pojawią się:

• Orkiestra Dęta Zaburze

• Kapela Biskupianie

• Kapela Ozimkowicza

• Grupa agregandado & Skrzypkowie Dzielni

• Studia folkloru Żemerwa

• Wędrowna Orkiestra Gimpłów

• Diabubu

Czekają na nas jeszcze więcej atrakcji, które można sprawdzić na stronie internetowej retradycja.eu/pl. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Organizatorzy informują, że część wydarzeń, które realizują na festiwalu będzie posiadała tłumaczenie na polski język migowy. I tak jak w zeszłej edycji, będzie możliwość, żeby tłumacze odprowadzali każdego dnia po przestrzeniach Jarmarku Jagiellońskiego w kontakcie z rzemieślnikami i rozmowie z twórcami.