Na służbie. Wojewódzkie obchody Święta Policji w Lublinie

– Dzisiejsze święto jest doskonałą okazją do wyrażenia dumy i podziękowania za Waszą służbę. Przez ostatni rok wydarzyło się niezwykle dużo: mieliśmy sytuacje kryzysowe, momenty, kiedy musieliśmy wysyłać wsparcie do naszych przyjaciół z południowo-zachodnich województw, mieliśmy pożar na Podlasiu. Bardzo serdecznie dziękuję za Waszą pracę, przede wszystkim za współpracę z samorządem. Dziękuję za każdą rozmowę, interwencję, wskazówki, szereg działań w ramach wdrażania Ustawy o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej. Bez tej dobrej współpracy, nie mielibyśmy poczucia bezpieczeństwa. Życzę Wam, by ten mundur zawsze był dla Was powodem do dumy i satysfakcji – mówił do policjantów Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski.

Wręczenie odznaczeń państwowych, resortowych oraz aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne, a także złożenie ślubowania przez 35 nowych funkcjonariuszy – w środę (16 lipca) na Placu Teatralnym w Lublinie zakończyły się wojewódzkie obchody Święta Policji.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się w niedziele, 13 lipca od mszy świętej w Archikatedrze Lubelskiej. Później Plac Teatralny przed CSK zmienił w policyjny piknik rodzinny „Na Niebiesko”.