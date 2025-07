Deszcz im nie straszny! W Lublinie ruszyły Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne

Artyści z różnych zakątków świata zjechali do Lublina by pokazać swoją kulturę. Artystom deszcz nie przeszkadzał i ruszyli barwnym korowodem po lubelskim deptaku. Oznacza to tylko jedno - ruszyły Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne.

