Co robi strażak? Dowiedzieli się o tym uczestnicy programu Zawodowcy

W ramach projektu "Lublin. Zawodowcy" namłodsi wraz z dziadkami odwiedzili Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i Interaktywne Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Lublinie. Dowiedzieli się na czym polega praca strażaka, a także sami mogli się w nich wcielić.

Podczas wizyty w jednostce uczyli się o zasadach bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku nad wodą i w lesie. Oprócz tego uczyli się podstaw pierwszej pomocy oraz zachowania w sytuacjach niespodziewanych i nagłych zagrażających naszemu bezpieczeństwu.

W programie zaplanowane są jeszcze wizyty w Herbapol Lublin, Centrum Recyklingu EkoPak, Kliniki Weterynaryjne Uniwersytetu Przyrodniczego czy Klub Żużlowy Platinium Orlen Oil Motor Lublin. Harmonogram spotkań oraz regulamin zapisów dostępny jest na stronie internetowej programu Rodzina Trzy Plus. Projekt "Lublin. Zawodowcy" skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 13 lat oraz babć i dziadków. Udział w projekcie jest bezpłatny, obowiązują jednak wcześniejsze zapisy.