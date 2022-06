Tkanina nylonowa i tkanina poliestrowa - jakie są różnice? Kiedy wybrać daną tkaninę?

Rynek tekstylny szybko się rozwija, powstają różne nowe tkaniny, które są odpowiedzią na pojawiające się potrzeby ze strony przemysłu odzieżowego. Obecnie najbardziej na topie są tkaniny naturalne, takie jak na przykład bawełna, len, wełna czy jedwab. Jednocześnie to również tkaniny najdroższe, z których ubrania często kosztują o wiele więcej niż na przykład z tkaniny poliestrowej.

Naturalne materiały mają swoje zalety, między innymi szlachetny wygląd, właściwości termoregulacyjne, które sprawdzają się w wyjątkowo gorące i parne dni. Warto pamiętać jednak również o tym, że tkaniny sztuczne w niektórych przypadkach również dobrze się sprawdzają. Przykładowo tkanina nylonowa bywa używana do produkcji odzieży przeciwdeszczowej, która sprawdza się nawet w bardzo trudnych warunkach pogodowych.Trudno wyobrazić sobie ubrania tego typu uszyte na przykład z bawełny czy lnu. Te materiały nie mają odpowiednich właściwości.

Tkanina nylonowa

Nylon to włókno niezwykle wytrzymałe, które jest w życiu od wielu lat. Tak naprawdę wywodzi się jeszcze z czasów, kiedy opracowywano odpowiednie tkaniny do produkcji odzieży dla wojska. Tkanina nylonowa służy do produkcji ubrań chroniących przed wodą, ponieważ ma właściwości wodoodporne. Włókna nylonowe bywa też często dodatkiem między innymi to wełny. W ten sposób tworzy się tkaninę bardziej odporną na uszkodzenia. Mówi się, że dodatek około 20% nylonu do tkaniny wełnianej pozwala zachować doskonałe właściwości wełny, a jednocześnie wzmocnić tkaninę, dzięki czemu będzie bardziej odporna na uszkodzenia podczas eksploatacji.

Tkanina poliestrowa

Poliester do tkanina sztuczna, która została wyprodukowana z pochodnych ropy naftowej. Tak naprawdę można zatem powiedzieć, że zakładając na siebie ubrania z poliestru, zwyczajnie nosimy plastik. Od pewnego czasu poliester ma bardzo złą sławę. Bez wątpienia poliester nie jest tak szlachetny, jak tkaniny naturalne, nie prezentuje się tak dobrze oraz nie pozwala skórze naturalnie oddychać, ale z drugiej strony w niektórych przypadkach sprawdza się naprawdę świetnie. Dowodem niech będzie to, że spódnice plisowane najczęściej uszyte są z tkaniny poliestrowej, ponieważ taki sposób zdobienia tkaniny najlepiej sprawdza się właśnie na tym materiale. Warto zatem pamiętać o tym, że różne tkaniny sprawdzają się w różnych modelach ubrań i czasami nawet słaba jakościowo tkanina poliestrowa jest po prostu najlepszym wyjściem.

Zarówno tkaniny poliestrowe jak i tkaniny nylonowe mogą być powlekane PVC dzięki czemu zyskują dodatkowe właściwości np. zwiększoną odporność na przemaczanie. Wtedy tkaniny takie świetnie nadają się do produkcji takich wyrobów jak torby, plecaki, saszetki, kosmetyczki. Można ich użyć także do specyficznych artykułów typu sakwy rowerowe i motocyklowe oraz pokrowce na sprzęt żeglarski.