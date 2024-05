Górnik Łęczna ma nowego prezesa

– Górnik Łęczna Spółka Akcyjna informuje, iż Rada Nadzorcza w dniu 09.05.2024 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 10 maja 2024 r. Pana Macieja Grzywę na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Górnik Łęczna – napisano w wydanym dziewiątego maja oświadczeniu. Z kolei Zastępcą Prezesa Zarządu nadal będzie Sebastian Buczak.

Przypomnijmy, że Grzywa na w fotelu prezesa zastąpił Adama Lskowskiego, który pożegnał się z ta funkcją 29 kwietnia.

Piłkarze z Łęcznej przygotowują się obecnie do kolejnego spotkania. W niedzielę w ramach 32. kolejki Fortuna I Ligi Maciej Gostomski i spółka zagrają na wyjeździe z Polonią Warszawa. Zielono-czarni wciąż mają szansę na zajęcie miejsca w strefie barażowej na zakończenie sezonu zasadniczego. Dlatego klub przygotował się na ewentualność sukcesu w postaci awansu do PKO BP Ekstraklasy pod kątem organizacyjnym.Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN pozytywnie rozpatrzyła wniosek o przyznanie Górnikowi licencji upoważniającej do uczestnictwa w rozgrywkach ekstraklasy w sezonie 2024/2025, ale z nadzorem infrastrukturalnym. - W ramach nałożonego nadzoru Komisja zobowiązała klub do wykonania zaleceń wynikających z raportu eksperta ds. infrastruktury oraz producenta sygnału TV do 30 czerwca 2024 roku – napisano w klubowym komunikacie.