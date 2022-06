Wagry na nosie - co na nie stosować?

Wągry to potoczna nazwa na zaskórniki otwarte. Najczęściej obserwuje się je w miejscach wzmożonej aktywności gruczołów łojowych – na nosie, czole, brodzie. Jakie kosmetyki i zabiegi stosować, by pozbyć się problemu na dobre?

Czym są wągry?

Wągry, czyli zaskórniki otwarte są niedoskonałościami skórnymi powstającymi w wyniku zablokowania ujścia mieszków włosowych w wyniku nagromadzenia się zanieczyszczeń, nadmiaru sebum oraz martwych komórek naskórka. Mają kolor czarny lub czarnobrązowy. Koncentrują się w miejscach o największej aktywności gruczołów łojowych: nos, czoło, broda, mostek, między łopatkami. Najczęściej występują u osób z cerą tłustą lub mieszaną, ale przy nieodpowiedniej pielęgnacji mogą się tworzyć nawet u osób z cerą suchą.

Wągry – przyczyny

Dlaczego tworzą się wągry? Przyczyn może być wiele, jednak na szczycie listy znajduje się nieodpowiednia pielęgnacja oraz zaburzenia hormonalne. Do podstawowych błędów w pielęgnacji zalicza się niedokładne oczyszczanie skóry, nie stosowanie peelingów, używanie kosmetyków zawierających komodogeny oraz silnie wysuszających.

Oczyszczanie i peeling– pierwszy krok do zdrowej skóry

W trakcie dnia, na skórze gromadzą się zanieczyszczenia, nadmiar sebum i zrogowaciały naskórek. Jeśli nie będzie przeprowadzone dokładne oczyszczanie, substancje te będą się kumulować na skórze, zatykając pory. Prowadzi to do tworzenia się zaskórników otwartych oraz zamkniętych. Aby temu zapobiec, powinno się stosować oczyszczanie dwuetapowe, najpierw produktem na bazie olejowej, a następnie żelem na bazie wodnej. W razie potrzeby, do dokładnego usunięcia makijażu można stosować dodatkowo specjalne mleczka, płyn micelarny lub inny dedykowany produkt. Raz-dwa razy w tygodniu powinno się wykonywać również peeling enzymatyczny lub kwasowy.

Sprawdzaj skład – eliminacja komodogenów

Kosmetyki, które pozostają na skórze przez długi czas, takie jak kremy do twarzy, nie powinny w swoim składzie zawierać składników komodogennych, czyli zatykających pory. Do tych najczęściej występujących zalicza się parafinę, olej kokosowy, z kiełków pszenicy, ekstrakt z alg, masło kakaowe, silikony, lanolinę czy stearynian glicerolu.

Lista tych składników jest bardzo długa, dlatego przed zakupem warto przestudiować skład wybieranego kremu

8 domowych sposobów na wągry

Aby pozbyć się zaskórników w domowych warunkach, podstawową rolę odgrywa pielęgnacja i dieta.

Każdego dnia, rano i wieczorem dokładnie oczyszczaj skórę Regularnie używaj peelingi Unikaj kosmetyków ze składnikami wysuszającymi Nie stosuj kremów z komodogenami Nie dotykaj twarzy dłońmi w trakcie dnia Unikaj nadmiernego podrażnienia i przesuszenia skóry Ogranicz ilość cukru, mleka i ostrych przypraw w diecie Włącz do jadłospisu świeże warzywa i owoce

Zabiegi na wągry

W gabinecie kosmetologicznym można wykonać różne zabiegi, które pomagają pozbyć się zaskórników. Do najbardziej popularnych należą peelingi chemiczne z kwasami w wysokim stężeniu (np. glikolowym, salicylowym, pirogronowym, migdałowym), mikrodermabrazja oraz peeling kawitacyjny.

Mikrodermabrazja jest specjalistycznym peelingiem mechanicznym Przeprowadza się go z użyciem urządzenia ze specjalną głowicą. Wyróżnia się różne rodzaje zabiegu: mikrodermabrazja diamentowa, korundowa, tlenowa, laserowa. Różnią się one wskazaniami i intensywnością działania. Rodzaj zabiegu powinien być dostosowany do rodzaju skóry. Efekty, jakich można się spodziewać to odblokowanie porów, usunięcie zanieczyszczeń i zaskórników, poprawa kolorytu skóry.

Peeling kawitacyjny przeprowadzany jest za pomocą specjalnego urządzenia emitującego fale ultradźwiękowe o określonej częstotliwości. Przy kontakcie z wilgotną skórą, wywołują efekt kawitacji. Skóra jest bezboleśnie oczyszczana, a martwy naskórek usuwany. Jest bardziej delikatny od peelingów chemicznych. Można go przeprowadzić w gabinecie lub kupić urządzenie do użytku domowego.