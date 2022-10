Pełnia smaku rodem z Bułgarii poczytajmy o Czubrycy zielonej

Jedną z większych zalet tej bałkańskiej przyprawy jest fakt, że ma ona tak wiele możliwości użycia. Pasuje do dań na ciepło, typowych klasyków kuchni bałkańskiej, jak grillowane mięso, zupy, gulasze. Doskonale podkreśla też smak warzyw, zarówno gotowanych lub pieczonych, jak i surowych. Pasuje do dań z warzyw strączkowych Czubryca zielona jest na tyle uniwersalna, że smakować będzie też na kanapkach, dodana do śniadaniowego twarożku, jajecznicy lub pasty kanapkowej. Sprawdzi się jako posypka do pizzy, zapiekanek czy tostów. Można ją też dodawać do sałatek, marynat oraz kotletów. To idealny dodatek zarówno dla kuchni mięsnej, jak i wegeteriańskiej i wegańskiej. Aby szybko nie znudził się nam jej smak, można wybierać różne dodatki użyte do czubrycy zielonej, co nieco zmienia jej charakter.