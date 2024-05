To muzeum koniecznie trzeba zobaczyć. Otrzymało wyróżnienie w prestiżowym konkursie EMYA

Nagroda EMYA (European Museum of the Year Award) jest przyznawana od 1977 roku. Europejskie Forum Muzeów (EMF), niezależna organizacja pozarządowa, której misją jest promowanie innowacji w muzealnictwie i zachęcanie do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między muzeami w całej Europie, w ten sposób nagradza najcenniejsze wydarzenia w europejskim sektorze muzealnym i zachęcenie do wprowadzania innowacji w muzeach.

Tegoroczna gala wręczenia nagród odbyła się 4 maja w portugalskim Portimao. Do konkursu nominowanych było 50 muzeów europejskich, w tym 5 z Polski.