Oszuści internetowi nie śpią. Jest kolejna ofiara

Do biłgorajskich policjantów zgłosił się 34-mężczyzna, który został oszukany chcąc sprzedać koszulkę za pośrednictwem jednego z popularnych portali ogłoszeniowych. Mężczyzna otrzymał komunikat, że ktoś kupił wystawiony przez niego produkt. Otrzymał link, który bez wahania otworzył po czym został przekierowany na stronę banku. Nic nie wzbudziło podejrzeń, więc wpisał swój login, hasło i dane z karty. Po kilkunastu minutach zauważył, że z jego konta w dwóch przelewach zniknęło ponad 3 tys. złotych.

- Przestępcy idąc z duchem czasu tworzą strony internetowe do złudzenia podobne do dobrze nam znanych witryn banków lub sklepów. Korzystając z płatności internetowych, należy zwracać uwagę na każdy najdrobniejszy szczegół. Czasami jest to pojedyncza litera w adresach lub nazwach portali. Nigdy nie korzystajmy z linków podsyłanych nam przez nieznajomych – apeluje aspirant Joanna Klimek z KPP Biłgoraj.