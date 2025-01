Szkoła w Olchowcu do likwidacji. Radni zrobili pierwszy krok

W Olchowcu w powiecie biłgorajskim z uwagi na niewielką liczbę dzieci w obwodzie, gmina utrzymywała jedynie klasy 0-3. We wszystkich tych czterech oddziałach, w tym roku szkolnym, uczęszczało 26 uczniów, co daje bardzo niską średnią na poziomie 6-7 uczniów na klasę. To jednak nic w porównaniu z rocznikami, które nadchodzą. Za dwa lata do pierwszej klasy w Olchowcu mogłoby pójść zaledwie jedno dziecko. Jak donosi Informacyjna Agencja Samorządowa, roczny koszt utrzymania placówki przekracza 900 tys. zł, z czego gmina z własnej kieszeni, odliczając subwencję, dokłada 360 tys. zł rocznie.

Przeciwko likwidacji tej szkoły w gminie właściwie nikt nie protestuje. Wygląda również na to, że nikt nie zostanie również bez pracy. Obecna dyrektor w tym roku chce przejść na emeryturę. Uprawnienia posiada także inna nauczycielka, a pozostałe trzy być może znajdą zatrudnienie w innych szkołach prowadzonych przez gminę.

W piątek, 24 stycznia, podczas sesji RG Obsza, radni podjęli uchwałę intencyjną o likwidacji placówki w Olchowcu. Teraz dokumentem zajmują się rodzice, związki zawodowe i kuratorium oświaty. Co w przyszłości znajdzie się w budynku po zlikwidowanej szkole? Decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.