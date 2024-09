Wandal w dziwny sposób wykańcza starą lipę. Ratusz próbuje go namierzyć

Od pewnego czasu przy ul. 1 Pułku Szwoleżerów w Chełmie dochodzi do nietypowego aktu wandalizmu. Ofiarą jest wiekowa lipa. Sprawca co kilka dni wbija w nią metalowe wkręty, a potem je wykręca.

Powtarza się to systematycznie. Sprawa jest poważna, ponieważ jak informuje urząd miasta „prowadzi to do obumarcia pnia drzewa i m.in. przewiercenia jego tkanki przewodzącej”.

Drzewo jest teraz regularnie monitorowane przez urzędników, jednak to za mało, aby zapobiec dalszym szkodom. Mieszkańcy sugerują m.in. zainstalowanie kamery, która ułatwiłaby namierzenie wandala.

- Na ten moment w tamtym miejscu kamery nie ma. Natomiast jesteśmy w trakcie przetargu na instalację monitoringu w mieście- zaznacza Damian Zieliński, rzecznik prasowychełmskiego ratusza.

Sprawą ma się zająć policja. A miasto apeluje też do mieszkańców o pomoc w ujęciu sprawcy.

- Jeżeli ktoś widział „osobnika”, który, z zapewne nieskrywaną satysfakcją, wykańcza wiekowe drzewo, dajcie znać dzwoniąc na nr UM Chełm i prosząc o kontakt z departamentem komunalnym- proszą urzędnicy na Facebooku.

Za takie wykroczenie grozi nagana lub grzywna do 1 tys. zł.