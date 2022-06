Hrubieszów. Charytatywnie na boisku. Piłkarski turniej dla Piotrusia

Do udziału w piłkarskich potyczkach (początek o godz. 10) zgłosiło się już kilka drużyn. Każda wpłaciła 200 złotych wpisowego. Organizatorzy imprezy postanowili wesprzeć rodziców Piotrusia, którzy robią wszystko, by życie ich synka mimo choroby było piękne i szczęśliwe. Do tego potrzebują jednak sporych pieniędzy na rehabilitację i leczenie chłopca.

Warto być w sobotę na tej imprezie i wesprzeć zbiórkę.

Puchar dla najlepszej drużyny turnieju funduje Marta Majewska, burmistrz Hrubieszowa.