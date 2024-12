Jak wyłączyć iPhone’a i go zresetować?

Jak wyłączyć iPhone’a?

Nie od dziś wiadomo, że obsługa smartfonów od Apple może znacząco różnić się od obsługi telefonów z systemem Android. Dla osób, które nie miały wcześniej styczności z urządzeniami Apple, nawet wyłączenie iPhone’a 13, 14 czy 15 (lub jakikolwiek innego modelu) może z początku stanowić zagadkę.

Jak to zrobić? W przypadku iPhone’ów X i nowszych modeli wystarczy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przycisk boczny i przycisk głośności. Wtedy na ekranie powinna pojawić się opcja „Przeciągnij, aby wyłączyć” – użytkownik musi jedynie przesunąć suwak do prawej strony, a urządzenie wyłączy się.

Jak z kolei zresetować urządzenie? Jego posiadacz ma do wyboru dwie opcje – tzw. miękki i twardy reset.

Miękki i twardy reset w iPhonie 11 i wyższych modelach: czym się różnią?

Miękki reset to nic innego jak wyłączenie telefonu w sposób opisany już wyżej, a następnie – ponowne jego włączenie poprzez przytrzymanie przycisku bocznego. Nie zawsze jednak miękki reset jest w ogóle możliwy; czasem konieczny jest tzw. twardy reset, który jednocześnie przywróci telefon do ustawień fabrycznych.

Trzeba jednak zaznaczyć, że nie jest to dobra opcja w momencie, gdy telefon nie odpowiada lub z innego powodu jest zablokowany. Twardy reset sprawdza się na przykład w sytuacji, gdy pojawiają się błędy w oprogramowaniu, ale mimo to pozwalają na podstawowe korzystanie z urządzenia.

Jak przywrócić iPhone’a do ustawień fabrycznych? W modelach 11 i wyższych należy wejść w „Ustawienia”, następnie wybrać „Ogólne” i opcję „Zresetuj”. Na sam koniec użytkownik musi jeszcze potwierdzić reset poprzez opcję „Usuń zawartość i ustawienia”. Należy podkreślić, że twardy reset nie tylko przywraca ustawienia fabryczne, ale też czyści zawartość urządzenia. Warto mieć to na uwadze i wszystko co ważne, przenieść najpierw do chmury lub zgrać z telefonu. W innym wypadku wiele danych i plików może być trudno odzyskać.

Reset iPhone’a, kiedy jest zablokowany: jak to zrobić?

Co do zasady zarówno miękki, jak i twardy reset to rozwiązania, które można wykorzystać, gdy urządzenie działa (przynajmniej w podstawowym stopniu). Co jednak w sytuacji, gdy telefon całkowicie zawiesi się, a miękki oraz twardy reset będzie niemożliwy do wykonania? Jeśli iPhone przestaje odpowiadać na dotyk, trzeba spróbować innego sposobu. Należy szybko nacisnąć i zwolnić przycisk zwiększania głośności, a następnie to samo zrobić z przyciskiem zmniejszania głośności; na koniec trzeba przytrzymać boczny przycisk do momentu, aż na ekranie pojawi się logo Apple. Ten sposób na zresetowanie iPhone’a działa w przypadku modeli z serii 8 i wyższych.

Kiedy warto zresetować iPhone’a?

Jest kilka sytuacji, w których reset urządzenia będzie najlepszym rozwiązaniem. Zazwyczaj jest to konieczne, gdy telefon nie reaguje lub zawiesi się, jednak reset przyda się też w przypadku problemów z oprogramowaniem – czasem wystarczy zresetować iPhone’a, by przywrócić normalną pracę urządzenia. Reset iPhone’a pozwala też czasem naprawić problemy z połączeniem sieciowym (chociaż w tym wypadku warto nie tylko wyłączyć telefon i uruchomić ponownie, ale też zresetować ustawienia sieciowe).

Zresetowanie urządzenia jest też właściwie niezbędne w dwóch przypadkach: gdy telefon ma zostać sprzedany (lub oddany w użytkowanie innej osobie). W takim wypadku twardy reset i przywrócenie danych fabrycznych, a tym samym pozbycie się prywatnych danych i plików, jest konieczne. Podobnie jest w przypadku, gdy iPhone zostanie skradziony – wtedy można skorzystać z resetowania zdalnego. Reset urządzenia może być też potrzebny, jeśli jego użytkownik będzie chciał przywrócić dane z wcześniejszej kopii zapasowej; nierzadko proces trzeba rozpocząć właśnie od resetu telefonu.

Wyłączenie iPhone’a i reset telefonu nie jest zatem skomplikowany, ale z pewnością warto wiedzieć, jak to zrobić i kiedy zresetowanie urządzenia będzie dobrym rozwiązaniem.