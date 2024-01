Powrót do korzeni. Black metalowy koncert w Kultowej Klubokawiarni

Varmia, to kolejna black metalowa banda, o której w przyszłości na pewno usłyszymy ponieważ przenosi polski black metal w inny wymiar. I niech nie zmyli was image zespołu (lniane koszule) czy też instrumentarium etniczne (kozi róg czy drewniana tuba) bo to tylko element całości, która jest niesamowita. Mamy do czynienia z wybuchową mieszanką mrocznych i superszybkich black metalowych dźwięków z elementami muzyki folk, które wciągają od pierwszych minut przywołując dokonania takich zespołów jak: Primordial i Wolves in the Throne Room.

Horda to pochodząca z Tarnowa kolejna kapela black/death metalowa załoga, o której wkrótce może być głośno. Ich bezkompromisowe i wirtuozerskie podejście do black metalu sprawiło, że ich ostatnie wydawnictwo pt. „Form” uważane jest za jeden z najlepszych metalowych krążków w ubiegłym roku.

Gołoledź to zielonogórska kapela, której muzykę określa się jako black metal/crust, a więc coś z klimatów Darkthrone. Jak dla mnie, jest to po prostu melodyjny black metal, bo jak na ten gatunek to dużo tu wpadających w ucho melodii (partie gitarowe) oraz metalowej sieczki (brawa dla perkusisty). Wszystko to sprawia, że świetnie się tego słucha. Zespół, jak dotąd wydał tylko jeden album pt. „Gołoledź”. Sami muzycy tworzący Gołoledź debiutantami nie są, od lat aktywnie działają na scenie hcpunk/grindcore.

Lament pochodzą z Tarnowa. Muzyka zespołu charakteryzuje się riffami przepełnionymi trzaskającym chłodem polskiej zimy, niepowtarzalną atmosferą i złowrogimi wokalami. Zespół w roku ubiegłym wydał album „Anhedonia”, na której nie ma litości.

Otwarcie bramek: 18:00. Start o godzinie 18:30. Bilety do kupienia wyłącznie na bramce, w dniu koncertu 60 PLN, płatne tylko gotówką.