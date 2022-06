Zamość. Od Skokówki do Miączyna. Regionaliści na spotkaniu w Civitas Christiana

0 A A

Zamojskie Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” zaprasza we wtorek (godz. 16.30) do swojej siedziby (ul. Ormiańska 1) na kolejne, już 13. spotkanie z cyklu „Regionaliści”. To najbliższe zatytułowane jest ,,Od Skokówki do Miączyna”.

