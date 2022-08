Lublin znów europejską stolicą graffiti. Nadchodzi Meeting of Styles

Meeting of Styles to najważniejszy festiwal graffiti na świecie. Impreza o wędrującym charakterze cyklicznie odbywa się w różnych zakątkach globu.

Lublin w ramach Meeting of Styles gości najlepszych writerów z całego kraju od 2011 roku. Od tego czasu impreza w naszym mieście zyskała ogromną popularność, a dziś wydarzenie uzupełnione jest o wiele wydarzeń towarzyszących. Przede wszystkim o warsztaty dla młodzieży, w ramach których chętni mogą poznać tajniki warsztatu grafficiarza.

To właśnie zajęcia pod okiem ilustratorki Katarzyny Boguckiej zainaugurują tegoroczną odsłonę Meeting of Styles. W ramach działań młodzieży powstanie projekt, który ozdobi ścianę Miejscówki. Warto wybrać się w piątek do SKENDE (al. Spółdzielczości Pracy 88), gdzie przygotowano trzy tury warsztatów: o godz. 10, 11.30 oraz 13. Zapisy na zajęcia dostępne są na platformie evenea.pl.

Najlepszych polskich writerów będzie można oglądać przy pracy w sobotę i niedzielę. 6 sierpnia organizatorzy zapraszają na tereny zielone SKENDE, gdzie będą powstawać wyjątkowe prace. Wśród gości tegorocznej edycji festiwalu będą m.in.: Teetos, Shrum, Rose, Pszet, Dansen, Disko-Askem i wielu innych ilustratorów z całego kraju.

W sobotni wieczór, po zakończonym jamie, o godz. 20 w Pracowni Otwartej LuCreate odbędzie się wernisaż wystawy Grzegorza Łodeja aka Komart. Ilustrator ze Starachowic weźmie udział w festiwalu i pokaże w Lublinie swoje prace. Sobotnie atrakcje zwieńczy imprezowy after w Świętym Spokoju.

W niedzielę, 7 sierpnia, Jam Graffiti przeniesie się do drugiej lokalizacji. Tym razem prace powstawać będą na jednej ze ścian przy Stoku Narciarskim MOSiR przy ul. Filaretów.