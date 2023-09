Każdy miód jest zdrowy i dobry na... miłość

Już po raz piąty pszczelarze z regionu przyjechali w niedzielę do Lublina, aby na rynku Starego Miasta zaprezentować swoje miodowe wyroby. Ten dzień miał przypominać ile zawdzięczamy tym latającym owadom.

- Żylibyśmy maksymalnie 10 lat, gdyby pszczoły wyginęły. Zawdzięczamy im tak wiele. Każdy miód jest zdrowy. Mniszkowy działa na schorzenia reumatyczne czy stany zapalne wątroby i woreczka żółciowego. Nawłociowy pomaga przy nadciśnieniu tętniczym, schorzeniach układu krążenia i jest antybakteryjny. Z kolei gryczany ma działanie odtruwające. To lekarstwo na miażdżycę i... wątrobę – wylicza Łukasz Wanser z Rejonowego Koła Pszczelarzy Trzydnik Duży.

Jak zgodnie twierdzą pszczelarze, każdy miód jest prozdrowotny i korzystny dla organizmu na różne sposoby. Oprócz tego korzystny dla nas jest również pyłek, propolis, wosk czy pierzga, która powstaje z połączenia pyłku kwiatowego z miodem i śliną pszczół.

- Dzięki pszczołom mamy wiele owoców, warzyw, ziół czy nasion. Bez zapylaczy cały ekosystem by się posypał. Możemy pomóc tym zwierzętom i posadzić na swoich działkach chociażby łąki kwietne. Pomocne dla nich jest również zasadzenie koniczyny – mówi Michał Chabros z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Święto Miodu było prawdziwą gratką dla wszystkich wielbicieli naturalnych słodkości. Mała Basia, uczestniczka wydarzenia uwielbia miód na kanapce i twierdzi, że jak jest chora, to miód jej pomaga dojść do zdrowia. Z kolei Pan Eugeniusz widzi też inne zalety miodu, poza tymi zdrowotnymi.

- Próbowałem wszystkie rodzaje miodów i nie umiem określić, który jest najlepszy. Myślę, że najsmaczniejszy jest kwiatowy. Miód to jest lekarstwo na wszystkie choroby i przeziębienia, ale nie tylko. Miód jest też dobry na miłość. A to dlatego, że jakby posmarować się miodem, to kobietka się przyklei i już tak zostanie – śmieje się pan Eugeniusz.