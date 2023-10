W weekend odbędzie się StarFest, czyli największe święto fantastyki i popkultury na Lubelszczyźnie

Trzydniowy festiwal StarFest to spadkobierca popularnego Falkonu. Rok temu po raz pierwszy organizatorzy słynnego lubelskiego konwentu zdecydowali się na nową formułę promującą polską scenę fantastyki, z mocnym akcentem na influencerów i youtuberów. W tym roku również obrano ten kierunek, choć Falkon wciąż pozostaje w planach - ma stanowić odrębną imprezę o zasięgu międzynarodowym.

Podobnie jak przed rokiem siedziba Targów Lublin wypełni się po brzegi atrakcjami. Nie zabraknie stoisk handlowych z książkami, komiksami czy gadżetami związanymi z popkulturą. Na uczestników tradycyjnie czekać będą zróżnicowane warsztaty tematyczne i prelekcje. W planach są m.in. warsztaty kaligrafii, szycia strojów, szermierki dawnej, przygotowywania makiet i tańców.

Jakie gwiazdy w tym roku?

Pisarze Magdalena Kozak, Agnieszka Hałas, Switłana Taratorina, Radek Rak czy Jacek Komuda, youtuberzy z kanałów "Urbex History" i "Przeciętny Człowiek", popularyzator astronomii Karol Wójcicki, dziennikarz Tomasz Wróblewski, cosplayerki z formacji Akiharu Idols czy zespół Weljar inspirowany czasami prasłowiańskimi i szamanizmem - to zaledwie wybrani z gości, których będzie można spotkać w trakcie festiwalu.

- Spotkania z artystami to prawdziwa gratka dla fanów, którzy mogą zadawać pytania, zdobywać autografy i rozmawiać z osobami, które odgrywają kluczowe role w ich ulubionych produkcjach - podkreślają organizatorzy.

Strefa gier i konkurs KOSplay

Tradycyjnie nie będzie mogło zabraknąć również propozycji dla cosplayerów, którzy licznie odwiedzają konwenty w całym kraju. Konkurs Odlotowych Wcieleń KOSplay pozwoli na zaprezentowanie się przed szerszą publicznością w przygotowanym przez siebie kostiumie. Targi Lublin odwiedzą uczestnicy przebrani za największe gwiazdy popkultury: postaci z "Gwiezdnych Wojen", "Wiedźmina", komiksów Marvela, gier wideo czy mang.

Coś dla siebie znajdą ponadto wielbiciele gier planszowych, gier wideo czy sesji RPG. Na terenie Targów Lublin będzie można przetestować wybrane tytuły w strefie Games Room. Organizatorzy zapewnią bogatą bibliotekę gier oraz wytłumaczą zasady. Ci bardziej doświadczeni będą mogli z kolei wziąć udział w turniejach.

Dla każdego coś miłego

Szykowanych atrakcji ma być niemal 400, wobec tego każdy z wielbicieli szeroko pojętej fantastyki powinien znaleźć coś dla siebie. Poszczególne wydarzenia podzielone będą na specjalne bloki tematyczne. Oprócz wspomnianych już głównych punktów programu, na uczestników czekać będą chociażby blok filmowo-serialowy z projekcjami i dyskusjami, blok konkursowy z atrakcyjnymi nagrodami, czy blok kultury japońskiej, mangi i anime dedykowany miłośnikom kultury Kraju Kwitnącej Wiśni.

Zaszczepić pasję wśród najmłodszych

Jednym z założeń festiwalu StarFest jest usuwanie bariery międzypokoleniowej i dbanie o to, by pasja do fantastyki była przekazywana także najmłodszym. W związku z tym organizatorzy zaproszą dzieci do specjalnej strefy gier, zabaw i warsztatów. - Najmłodsi będą mogli tu odkrywać świat fantazji i nauki w sposób dostosowany do ich wieku. Proponowane atrakcje rozwijają wyobraźnię i kreatywność dzieci, pozwalając im na pełne zaangażowanie w festiwalową przygodę. - podkreślają twórcy festiwalu.

Bilety i noclegi

Ważną nowością będzie z pewnością "sleep room", który docenią szczególnie odwiedzający imprezę z innych miast, choć skorzystać z niego będą mogli wszyscy chętni. To miejsce przeznaczone do noclegu, gdzie uczestnicy będą mogli odpocząć po intensywnym dniu pełnym atrakcji i zabawy. Chętni powinni jednak zameldować swój pobyt na stronie internetowej festiwalu.

Bilety jednodniowe kosztują od 45 do 100 zł. Karnet na cały festiwal dostępny jest w cenie 120 zł. Wejściówki dostępne są m.in. online na platformie tobilet.pl.

Szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej festiwalu TUTAJ.