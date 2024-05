Pijany nie pojechał dalej – zatrzymał go inny kierowca

Do zdarzenia doszło 2 maja przed południem w Krasnymstawie. Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie, że doszło do zatrzymania kierowcy, który najprawdopodobniej jest pod wpływem alkoholu.

– Funkcjonariusze po krótkim pościgu zatrzymali 49-letniego obywatela Gruzji, który usiłował oddalić się pieszo z miejsca zdarzenia. Kierujący audi został poddany badaniu na zawartość alkoholu w organizmie, które potwierdziło, że mężczyzna jest nietrzeźwy. „Wydmuchał” ponad 1,5 promila – informuje starsza sierżant Anna Chuszcza z krasnostawskiej policji.

Z relacji zgłaszającego wynikało, że kierujący audi jechał dość niepewnie środkiem drogi. Jak 48-letni zgłaszający upewnił się do co wątpliwej trzeźwości kierującego audi zatrzymał go i wezwał służby.

49-letni Gruzin został przewieziony do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania pojazdu pod wpływem alkoholu. Oprócz dotkliwej kary finansowej i zakazu prowadzenia pojazdów grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci apelują, by reagować na takie zachowanie i jak najszybciej wzywać służby.