„To symbol naszej tożsamości narodowej”. Dzień flagi pod Urzędem Wojewódzkim

– Flaga to nie jest tylko kawałek materiału wywieszony na maszcie. To zestaw pewnych wartości i symboli. To symbol naszego dorobku, naszej historii, kultury. Wszystkiego, z czym się utożsamiamy, co jest dla nas najcenniejsze – mówił podczas uroczystości pod Lubelskim Urzędem Wojewódzkim Krzysztof Komorski.