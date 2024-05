Wyróżniono najlepszych zawodników i trenerów sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi

Gracz Anwilu Włocławek do samego końca walczył o tytuł MVP z Andrzejem Mazurczakiem z King Szczecin. Ostatecznie Sanders zdobył 41 pkt, a Mazurczak 34 pkt. Na podium zmieścił się jeszcze Aigars Skele z Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski. Z grona zawodników Polskiego Cukru Start Lublin wyróżniony został tylko Liam O’Reilly. Amerykański rozgrywający z 4 pkt zajął 6 miejsce. Naszego zawodnika wskazali Srdjan Subotić i Krzysztof Szablowski, czyli trenerzy Arriva Polski Cukier Toruń oraz Dzików Warszawa.

Najlepszym szkoleniowcem sezonu zasadniczego został Przemysław Frasunkiewicz z Anwilu Włocławek. Uzbierał on aż 56 pkt i zdystansował konkurencję. Drugi w tym zestawieniu Żan Tabak z Trefla Sopot zdobył 27 pkt. Trzeci był Krzysztof Szabłowski z Dzików Warszawa. Szóste miejsce w tej klasyfikacji zajął Artur Gronek. W gronie najlepszych widzieli go Frasunkiewicz oraz Paweł Turkiewicz. Opiekun Anwilu uznał Artura Gronka najlepszy trenerem sezonu zasadniczego, a opiekun Tauron GTK Gliwice widział go na trzecim miejscu.

Trenerzy Orlen Basket Ligi wybrali również najlepszą piątkę sezonu zasadniczego. Znaleźli się w niej Mazurczak, Skele, Sanders oraz dwaj gracze warszawskiej Legii – Christian Vital i Aric Holman.

Najlepszym obrońcą sezonu zasadniczego został Amir Bell z Anwilu Włocławek, który zdobył aż 24 pkt. Drugie miejsce zajął Zac Cuthebrtson z King Szczecin, a na podium zmieścił się jeszcze Jabril Durham. Amerykanin wywalczył 17 pkt. Jako najlepszego obrońcę Durhama widzieli Virginijus Sirvydis z Enea Stelmet Zastal Zielona Góra oraz Paweł Turkiewicz z Tauron GTK Gliwice.

Najlepszym polskim zawodnikiem sezonu został wybrany Andrzej Mazurczak. Na podium zmieścili się jeszcze Jarosław Zyskowski z Trefla Sopot oraz Luke Petrasek z Anwilu Włocławek.