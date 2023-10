Książki na czasie. Jesienne nowości czytelnicze

Choć temat książek jest podobny to perspektywa różna. „Wróg” to studium życia ludzi, którzy walczyli na froncie, przetrwali wojnę, ale ich życiem wciąż jest piekłem. Tytułowy wróg staje się symbolom utraconego przez ludzi człowieczeństwa. Tu nie ma zwycięzców i pokonanych, żywych i martwych – wszyscy są ofiarami. Jeśli ktoś oglądał najnowszą ekranizację „Na zachodzie bez zmian” doskonale zrozumie ten klimat, w którego tworzeniu Erich Maria Remarque jest wybitnym mistrzem.

„Pociąg do Imperium” to natomiast reporterski zapis podróży przez Rosję po wybuchu wojny. Maja Wolny zagląda na rosyjską prowincję i rozmawia z ludźmi – o wojnie, o tym, czy i jak wpłynęła na ich życie. Jak tę wojnę postrzegają i odczuwają. Jak ich zmieniła. Trochę to próba zrozumienia mentalności Rosjan wychowanych na putinowskiej propagandzie, takie wejście w ich skórę.

„Na czasie” jest także „Matka” Wiery Politkowskiej – historia Anny Politkowskiej napisana przez jej córkę, a także „Języki prawdy” Salmana Rushdi’ego, który w wyjątkowy sposób dotyka takich tematów jak migracje, wielokulturowość czy cenzura.

W „Ziemiankach” Marta Strzelecka zagląda do nałęczowskiej szkoły, w której na początku XX wieku uczono kobiety prowa-dzenia gospodarstwa domowego. To kawał polskiej historii widzianej z kobiecej i „domowej” perspektywy, ale też opowieść o podziałach klasowych i drodze kobiet do emancypacji poprzez edukację.

Polecam też najnowszą książkę jednego z moich ulubionych polskich autorów: Wojciecha Chmielarza. W „Zwykłej przyzwo-itości” Chmielarz wciąga nas w sam środek afery związanej z warszawskim rynkiem nieruchomości, nielegalnym przejmowaniem mieszkań i chwilówkami na gangsterskich warunkach. Ta opowieść, bardzo mocno osadzona we współczesnych realiach, to efek-towne połączenie powieści sensacyjnej i kryminalnej. Z mocną podbudową psychologiczną, za co cenię autora. Gotowy scenariusz na dobry, współczesny film.

Polecam jeszcze dwie biograficzne perełki; jedna ze świata sztuka, a druga historii. „Dwurnik” to portret wybitnego polskiego artysty, a „Napoleon” jednego z najwybitniejszych światowych przywódców.

Maja Wolny: Pociąg do imperium

To reporterski zapis podróży przez Rosję czasu wojny. Maja Wolny jeździ po kraju Putina tuż po ogłoszeniu przez Rosję mo-bilizacji. W atmosferze strachu i kontroli pokonuje ponad dziesięć tysięcy kilometrów koleją, marszrutkami, samolotem.

Odwiedza wioski, prowincjonalne miasteczka i metropolie, przemierzając Rosję od Kaliningradu po Kołymę. Rozmawia ze studentami, intelektualistką, parą bezdomnych, byłym agentem FSB, znajomymi z dawnych lat i przypadkowo spotkanymi Rosja-nami.

Szuka odpowiedzi na pytanie, jak mieszkańcy tego ogromnego kraju postrzegają wojnę w Ukrainie, jak oceniają rządzących i wreszcie, dlaczego się nie buntują i czy wojna zmieniła ich stosunek do nie-Rosjan. Podróżując śladami Ryszarda Kapuścińskiego, autorka odwiedza też dawne sowieckie republiki, które dziś są niezależnymi państwami: Gruzję, Armenię, Azerbejdżan, Mołdawię, Naddniestrze, a także Ukrainę i Białoruś.

Maja Wolny nie brnie w eksperckie analizy i oceny. Pyta, patrzy, słucha i zapisuje. Zapis tej niezwykłej podróży staje się thril-lerem non fiction, zwłaszcza kiedy podróż zostaje przerwana w nagły sposób. W styczniu 2023 została zatrzymana na granicy i otrzymała 20-letni zakaz wjazdu na teren Białorusi, który został wydany przez władze Rosji.

Erich Maria Remarque: Wróg

Wspólnym motywem dziesięciu opowiadań składających się na ten zbiór jest piętno, jakie odciska na ludziach wojna. Można je odczytywać jako uzupełnienie powieści „Na Zachodzie bez zmian”, „Droga powrotna” – ci, którzy przeżyli piekło walki, muszą się odnaleźć w powojennej rzeczywistości. Nigdy jednak nie uwolnią się od zakodowanych w pamięci obrazów i odgłosów pola bitwy, myśli o poległych towarzyszach broni… ale też o tych, którzy walczyli po drugiej stronie – zwłaszcza jeśli mieli odwagę odkryć we wrogu człowieka.

Pacyfistyczne przesłanie Remarque’a wciąż pozostaje aktualne: w wojnie nie ma nic romantycznego, wojna to machina okru-cieństwa, którą uruchamiają stojący na szczytach władzy, a jednostki są w niej wyłącznie trybikami. Erich Maria Remarque (1898-1970) należał do pokolenia, które straciło młodość w okopach I wojny światowej. Nim zyskał sławę dzięki pacyfistycznej powieści „Na Zachodzie bez zmian”, parał się dziennikarstwem, był też księgowym, nauczycielem i organistą. Po dojściu Hitlera do władzy książki Remarque’a trafiły na stos, a ich autor został pozbawiony niemieckiego obywatelstwa.

Marta Strzelecka: Ziemianki

Szkoła w Nałęczowie, działająca w pierwszej połowie XX wieku, wpisuje się w ostatni rozdział historii polskiego ziemiaństwa. W prowadzonej przez ziemianki placówce nauczano kobiety z różnych klas – choć w założeniu przede wszystkim chłopki – fachowego prowadzenia gospodarstwa.

Marta Strzelecka rozmawia z rodzinami nauczycielek pracujących niegdyś w nałęczowskiej szkole oraz z dziećmi i krewnymi absolwentek, zgłębia archiwa, międzywojenną prasę, prace naukowe i zastanawia się, jak układały się relacje między ziemiankami i chłopkami i jakie znaczenie miały starania pań z dworów, by zbliżyć do siebie włościanki.

„Ziemianki” opisują, jak rozwijał się system edukacji kobiet w Polsce, jak zmieniało się postrzeganie roli pani domu, osoby wolnej i samodzielnej, oraz jak w ówczesnej rzeczywistości kobiety wspierały się wzajemnie. I jak dużo my, w kolejnych pokole-niach, możemy mieć wspólnego z tamtymi córkami, żonami, partnerkami czy kobietami wybierającymi życie bez mężczyzn.

Wiera Politkowska: Matka. Anna Politkowska. Życie w imię prawdy

Anna Politkowska, dziennikarka „Nowoj Gaziety”, jednego z najważniejszych czasopism rosyjskiej opozycji, do końca życia pisała o drugiej wojnie czeczeńskiej, korupcji, zbrodniach i zmowie milczenia w Rosji.

Została zamordowana w swoim domu w centrum Moskwy 7 października 2006 roku, w dniu urodzin Władimira Putina. Choć sprawcy zbrodni trafili do więzienia, wciąż nie ustalono, kto zlecił zabójstwo.

Jej córka Wiera miała wówczas 26 lat. Na własnej skórze odczuła opieszałość i stronniczość rosyjskiego wymiaru sprawiedli-wości. Po najeździe Rosji na Ukrainę jej rodzinie, ze względu na sławne nazwisko, znowu zaczęto grozić śmiercią. Wiera musiała wraz z bliskimi wyjechać do innego kraju. Napisała tę książkę, aby jej córka – wnuczka, której Anna nigdy nie poznała – i cały świat na zawsze zapamiętali historię wyjątkowej kobiety, która nie kryła swojej niezgody na politykę Putina i nie bała się walczyć o wolność.