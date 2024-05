Centrum miasta rozbłyśnie na niebiesko. Jest ważny powód

Akcja związana jest z obchodzonym w maju Światowym Dniem Nadciśnienia Płucnego. W najbliższą niedzielę, iluminacje Placu Litewskiego i Areny Lublin zaświecą się na niebiesko.

- Lublin kolejny już rok, w geście solidarności z osobami cierpiącymi na nadciśnienie płucne, włącza się w akcję „Miasta na niebiesko”. Symboliczne podświetlenie w tym kolorze wspólnych przestrzeni ma na celu zwrócenie uwagi mieszkanek i mieszkańców miast na całym świecie na tę rzadką chorobę. To bardzo ważne, by zwiększać świadomość społeczną na jej temat. Pozwoli to na większą i szybszą jej wykrywalność oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia – mówi Anna Augustyniak, zastępczyni prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

5 maja od godz. 20.20 do godz. 2.00 na niebiesko zaświeci się iluminacja Placu Litewskiego, czyli „Baobab”, donice kasztanowców wzdłuż poczty oraz fontanny multimedialne. Rozświetli się również stadion Areny Lublin.

Miasto włączyło się w akcję z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Osób z Nadciśnieniem Płucnym i Ich Przyjaciół. Kolor niebieski ma symbolizować kolor ust, który występuje u osób zmagających się z tą chorobą. Szacuje się, że w Polsce na nadciśnienie płucne choruje obecnie około 1700 osób.