Przywiozą do Lublina siedem filmów na dwa dni

Co będzie można zobaczyć?

Siedem wybranych produkcji filmowych, których tematyka, jak co roku, mocno koresponduje z tym, co dzieje się w Polsce, Eu-ropie i na świecie.

Wszystkie wydarzenia festiwalowe odbywają się w Lublinie w baobabie przy ul. Krakowskie Przedmieście 39b.

Wstęp wolny.

Piątek, 5 kwietnia

Godzina 18: rozpoczęcie festiwalu i film „Granica” (reż. Joshua Neubert, Niemcy, 20' 2023). To historia spotkania w przygra-nicznym lesie. Potem „Rozmowy z granicy” (reż. Jonathan Brunner, Niemcy, 30’ 2022) o aktywistach na granicy polsko-białoruskiej. Na koniec „Dobra wiadomość” (reż. Zuzanna Solakiewicz, Zvika Gregory Portnoy, Polska, 11' 2023). Białowieża, zima 2021. Aktywiści wyruszają z pomocą dla migrantów zagubionych w przygranicznym lesie.

Sobota, 6 kwietnia

W godzinach 10-14 zaplanowano warsztat praktyczny „Patrz, gdzie czytasz” o krytycznym czytaniu informacji w sieci i uważ-ności na dezinformację.

Godzina 18: „Pegasus. Szpieg w moim telefonie” (52’ 2023, Francja Wielka Brytania). Czym jest i jak działa Pegasus, kto z niego korzysta i dlaczego? Temat jak najbardziej na czasie.

Godzina 19: „Prawdziwsze od prawdy” (reż. Daniel Andreas Sager, 93' 2023 Niemcy). Historia wzlotu i upadku największej gwiazdy niemieckiego dziennikarstwa ostatnich lat, pokazująca, jak cienka stała się w dzisiejszych czasach granica między prawdą, a zmyśleniem.

Niedziela, 7 kwietnia

Godzina 18: „Plan C. Nie będziesz szła sama” (reż. Tracy Droz Tragos, USA, 99' 2022). Opowieść o amerykańskich aktywist-kach, które nie bacząc na prawne konsekwencje, zapewniają kobietom dostęp do bezpiecznej aborcji.

Godzina 20: „Tokio Uber blues. Samotność kuriera” (reż. Taku Aoyagi, Japonia, 93' 2022). Kto dostarcza jedzenie pod nasze drzwi? Autor filmu podejmuje pracę jako rowerowy kurier rozwożący fast food w ogarniętym pandemiczną gorączką Tokio.